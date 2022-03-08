"В Мариуполе впервые со времен Второй мировой войны от обезвоживания умер ребенок", — Зеленский призвал мир остановить Россию

Российские оккупанты окружили Мариуполь и специально истощают жителей. В городе впервые со времен Второй мировой войны умер ребенок от обезвоживания. Об этом 8 марта сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства призвал мировое сообщество и лидеров государств немедленно вмешаться и остановить Россию. Оккупанты целенаправленно отключают город от связи, блокируют поставки продуктов.

"Если мир будет в стороне – он потеряет себя. Навсегда. Потому что есть безусловные ценности, которые для всех одинаковы, — жизнь. Право на жизнь для каждого. Именно то, за что мы боремся в Украине. Именно то, чего нас хотят лишить эти слабые оккупанты. Именно то, что должен защитить мир", — подчеркнул Зеленский.

Глава государства в который раз призвал НАТО закрыть небо над Украиной. Он подчеркивает, что это спасет жизни людей. Украинские летчики и ПВО уничтожают российскую авиацию, но им нужна помощь, чтобы закрыть все небо.

По словам Зеленского, за последние 13 дней войны РФ потеряла больше авиатехники, чем за последние 30 лет.

"Но у них хватает машин для убийства, террора. У них еще есть 500-килограммовые бомбы, чтобы сбрасывать их на обычных мирных людей", — сказал глава государства, отметив, что мировые лидеры пока только обещают передать Украине самолеты.

Из-за действий оккупантов Мариуполь на грани гуманитарной катастрофы. Украинские власти уже договаривались с российской стороной о гуманитарных коридорах, однако захватчики постоянно срывают эвакуацию мирных жителей города.

Зеленский заявил, что у людей Мариуполя больше нет времени ждать, пока оккупанты перестанут обстреливать и дадут им возможность покинуть город.

"Оккупанты хотят, чтобы наши люди умирали. Мы отправили гуманитарную помощь и транспорт для спасения людей. Но если вы (российские военные – Delo.ua) расстреляете этот транспорт, то знайте, это будет на глазах у всего мира", — сказал Зеленский.

Когда президент записывал это видеообращение, российские военные начали атаковать гуманитарный коридор. Как сообщила пресс-служба Министерства обороны, для эвакуации мирных жителей Мариуполя по единому маршруту, защитниками города был принят ряд мер: дороги расчистили от мин, инженерные заграждения сняли и т.д.

Но оккупанты не выпустили детей, женщин, пожилых людей из города, захватчики начали атаковать мирных жителей.

"Такие действия россиян являются ничем иным, как геноцидом народа Украины. Преступления кремлевских оккупантов не останутся безнаказанными", — отметили в ведомстве.

Из других горячих точек Украине удается постепенно эвакуировать население. В частности, 8 марта в 10:00 в Сумах началась эвакуация людей по маршруту гуманитарного коридора Сумы – Голубовка – Лохвица – Лубны – Полтава.

Кроме того, 6 и 7 марта в связи с приближением активных боевых действий из Пущи-Водицы эвакуировали 520 человек.