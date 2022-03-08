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"В Мариуполе впервые со времен Второй мировой войны от обезвоживания умер ребенок", — Зеленский призвал мир остановить Россию
Российские оккупанты окружили Мариуполь и специально истощают жителей. В городе впервые со времен Второй мировой войны умер ребенок от обезвоживания. Об этом 8 марта сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Глава государства призвал мировое сообщество и лидеров государств немедленно вмешаться и остановить Россию. Оккупанты целенаправленно отключают город от связи, блокируют поставки продуктов.
"Если мир будет в стороне – он потеряет себя. Навсегда. Потому что есть безусловные ценности, которые для всех одинаковы, — жизнь. Право на жизнь для каждого. Именно то, за что мы боремся в Украине. Именно то, чего нас хотят лишить эти слабые оккупанты. Именно то, что должен защитить мир", — подчеркнул Зеленский.
Глава государства в который раз призвал НАТО закрыть небо над Украиной. Он подчеркивает, что это спасет жизни людей. Украинские летчики и ПВО уничтожают российскую авиацию, но им нужна помощь, чтобы закрыть все небо.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По словам Зеленского, за последние 13 дней войны РФ потеряла больше авиатехники, чем за последние 30 лет.
"Но у них хватает машин для убийства, террора. У них еще есть 500-килограммовые бомбы, чтобы сбрасывать их на обычных мирных людей", — сказал глава государства, отметив, что мировые лидеры пока только обещают передать Украине самолеты.
Из-за действий оккупантов Мариуполь на грани гуманитарной катастрофы. Украинские власти уже договаривались с российской стороной о гуманитарных коридорах, однако захватчики постоянно срывают эвакуацию мирных жителей города.
Зеленский заявил, что у людей Мариуполя больше нет времени ждать, пока оккупанты перестанут обстреливать и дадут им возможность покинуть город.
"Оккупанты хотят, чтобы наши люди умирали. Мы отправили гуманитарную помощь и транспорт для спасения людей. Но если вы (российские военные – Delo.ua) расстреляете этот транспорт, то знайте, это будет на глазах у всего мира", — сказал Зеленский.
Когда президент записывал это видеообращение, российские военные начали атаковать гуманитарный коридор. Как сообщила пресс-служба Министерства обороны, для эвакуации мирных жителей Мариуполя по единому маршруту, защитниками города был принят ряд мер: дороги расчистили от мин, инженерные заграждения сняли и т.д.
Но оккупанты не выпустили детей, женщин, пожилых людей из города, захватчики начали атаковать мирных жителей.
"Такие действия россиян являются ничем иным, как геноцидом народа Украины. Преступления кремлевских оккупантов не останутся безнаказанными", — отметили в ведомстве.
Из других горячих точек Украине удается постепенно эвакуировать население. В частности, 8 марта в 10:00 в Сумах началась эвакуация людей по маршруту гуманитарного коридора Сумы – Голубовка – Лохвица – Лубны – Полтава.
Кроме того, 6 и 7 марта в связи с приближением активных боевых действий из Пущи-Водицы эвакуировали 520 человек.