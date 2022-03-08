Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Уйти в IT Уйти в IT
Как разворовывались банки Как разворовывались банки
Smart Investments Smart Investments
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категория
Общество
Дата публикации

Из Пущи-Водицы за два дня эвакуировали более 500 человек

Из Пущи-Водицы за два дня эвакуировали более 500 человек
Фото: Информатор Киев

6 и 7 марта в связи с приближением активных боевых действий из Пущи-Водицы эвакуировали 520 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По информации столичных властей, эвакуированных граждан разместили в детских садах Киева, а больные доставлены в медучреждения.

Кроме этого, часть жителей Пущи-Водицы поселились у родственников других районов Киева. 

“Городские власти делают все возможное для помощи жителям. В городе создан гуманитарный штаб. Он обеспечивает медикаментами, продуктами и предметами первой необходимости прежде всего тех, кто больше в этом нуждается”, – говорится в сообщении. 

В КГГА добавили, что все, кто может оказать помощь или кому она нужна, могут заполнить соответствующую форму на сайте Гуманитарного штаба.

Напомним, сегодня, 8 марта, 10:00 в Сумах началась эвакуация людей по маршруту гуманитарного коридора Сумы – Голубовка – Лохвица – Лубны – Полтава.

Автор:
Дмитрий Нарожный