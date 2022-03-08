Из Пущи-Водицы за два дня эвакуировали более 500 человек

6 и 7 марта в связи с приближением активных боевых действий из Пущи-Водицы эвакуировали 520 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По информации столичных властей, эвакуированных граждан разместили в детских садах Киева, а больные доставлены в медучреждения.

Кроме этого, часть жителей Пущи-Водицы поселились у родственников других районов Киева.

“Городские власти делают все возможное для помощи жителям. В городе создан гуманитарный штаб. Он обеспечивает медикаментами, продуктами и предметами первой необходимости прежде всего тех, кто больше в этом нуждается”, – говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что все, кто может оказать помощь или кому она нужна, могут заполнить соответствующую форму на сайте Гуманитарного штаба.

Напомним, сегодня, 8 марта, 10:00 в Сумах началась эвакуация людей по маршруту гуманитарного коридора Сумы – Голубовка – Лохвица – Лубны – Полтава.