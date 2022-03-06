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Категория
Общество
Дата публикации

Украинские власти работают над эвакуацией из Гостомеля и Бучи, — Арестович

Украинские власти работают над эвакуацией из Гостомеля и Бучи, — Арестович

Украинские власти ведут переговоры об организованной эвакуации из Бучи и Гостомеля в Киевской области, которые находятся под обстрелом российских оккупационных войск.

Об этом сообщил в эфире телемарафона советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Сейчас на высшем уровне этот вопрос обсуждается с международными гуманитарными институтами через посредников с россиянами для того, чтобы дать выход из Бучи и Гостомеля",  сказал Арестович.

По его словам, в Буче и Гостомеле российские войска фактически держат жителей в заложниках. "Что касается зеленых коридоров, я думаю, что этот вопрос будет решаться",  сказал он.

Сейчас в Гостомеле и Буче украинские войска отошли на новые позиции, чтобы не подвергать опасности мирные дома. Туда вошли россияне, многие раненые ими дети сидят по подвалам.

При этом, говорит Арестович, на северо-западе Киева враг "окончательно запутался", украинские войска сдерживают его: "Оборона осуществляется удачно, а мирных жителей нужно вывозить".

24 февраля 2022 г. президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале вторжения российских войск в Украину. Города обстреливают ракетами. Точат позиционные бои – украинцы пытаются сдержать российские войска. Есть жертвы среди гражданского населения и военных.