В Мариуполе с 12:00 начинается эвакуация мирного населения. Эвакуация населения будет происходит из трех локаций муниципальными автобусами.

Об этом сообщает Мариупольский горсовет.

По информации Координационного центра под управлением руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Кириленко сегодня, 6 марта, с 10:00 до 21:00 будет установлен режим тишины.

С 12:00 начинается эвакуация мирного населения. В качестве гуманитарного "зеленого" коридора выбран маршрут Мариуполь – Портовское – Мангуш – (в объезд Никольского) Республика – Розовка – Бильмак – Пологи – Орехов – Запорожье.

Эвакуация населения будет происходит из трех локаций муниципальными автобусами:

📍 СК "Ильичевец" (пр. Нахимова, 53)

📍 Драматический театр (Театральная площадь, 1)

📍 Кальмиусская районная администрация – (пр. Металлургов, 193).

Следуя по маршруту гуманитарного коридора, можно выехать из города на личном транспорте, двигаясь в колонне муниципального транспорта (исключительно за автобусами). В голове колонны будет обеспечено сопровождение Красного Креста. Просьба ко всем водителям, выезжающим из города, максимально содействовать эвакуации мирного населения – берите с собой людей, заполняйте максимально транспорт.

Отклоняться от маршрута гуманитарного коридора КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Дополнительное оповещение жителей города будет проходить силами Национальной полиции.

Отметим, что это будет уже вторая попытка эвакуации мирного населения из Мариуполя. Вчера эвакуация мирного населения из Мариуполя не состоялась из-за того, что российская сторона не придерживается режима тишины.