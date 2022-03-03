Гуманитарная катастрофа в городах Украины: как жители временно оккупированных территорий живут без продовольствия и "зеленого коридора" для эвакуации

Местные жители оккупированных украинских территорий рассказали Delo.ua, как выживают в горячих точках. И о гуманитарной катастрофе в этих районах, где нет ни продовольствия, ни медикаментов, ни возможности уехать.

24 февраля в 5 часов утра началась война в Украине. Президент РФ Владимир Путин объявил проведение "военной спецоперации" против Украины, и с самого утра 10 областей попали под массированные обстрелы российских войск.

По данным ГСЧС, на протяжении восьми дней военных действий от обстрелов российских оккупантов погибло 2 тысячи мирных жителей а также тысячи раненных и без вести пропавших людей, которых до сих пор не могут найти родные.

Некоторые города и поселки на Юге и Востоке страны оккупировали. Под массивные обстрелы попали не только административные здания, но и жилые районы с мирным населением, среди которых пенсионеры, женщины и дети.

Детский сад в городе Северодонецк, Украина

Люди в этих городах с момента "военной спецоперации" против Украины не выходят из укрытий, но самое страшное, что захваченные территории на грани гуманитарной катастрофы, ведь туда не поступает продовольствие, медикаменты и нет возможности эвакуироваться.

Волноваха, Донецкая область

От обстрелов российскими оккупантами массово пострадали частные и многоквартирные дома, объекты инфраструктуры, больницы, школы, детские сады.

С местными жителями сложно связаться, чтобы узнать, живы они или нет. В социальных сетях создаются группы, где родственники пытаются найти своих родных, но это практически невозможно, так как много домов разрушено и люди находятся под завалами или не выходят из подвалов.

Волноваха, Донецкая область

Начальник Донецкой областной военной организации Павел Кириленко 2 марта сообщил, что 346 жителей Волновахи все же удалось эвакуировать, но отметил, что уже пятый день город ровняют с землей, призвав общественные организации вмешаться, чтобы помочь эвакуировать людей.

В телеграм-каналах и социальных сетях тысячи сообщений родственников жителей Волновахи, которые пытаются найти своих родственников.

Также сообщается, что на улице много трупов, нет света, воды и продовольствия.

"Просим помощи! Нет возможности сделать "зеленый коридор", трупы валяются на улице, люди без воды, еды и света. Волонтерские организации не могут попасть в город. Эвакуация сейчас невозможна. Помогите, пожалуйста!" — пишет Анна.

В Волновахе под обстрелами российских войск мирное население

Также уроженка Волновахи, которая ранее выехала из города, сообщила Delo.ua, что в городе находится ее мама, но не выходит на связь уже несколько дней.

"Я обращалась в Красный Крест несколько раз, в Фонд Рината Ахметова, но обратной связи нет. Не могу найти свою маму и не могу организовать коридор, чтобы ее вывезти, так как та сторона (имеются в виду российские войска) не дает возможности эвакуировать людей", — говорит она.

Волноваха, Донецкая область.

Еще один местный житель сообщил, когда смог выйти на связь, что город полностью разбит и подтвердил, что русские военные расстреливают местных жителей.

"Только за вчера по нам (я в центре в подвале) 4 раза накрыли градом не менее по 2 пакета и штук 40-60 мин, в округе все разбито и горит, и в конце дня был авиаудары... Россияне просто расстреливают мирных жителей... Города нет, все разбили, магазины вскрыты, мародеры тянут сумки со всем что есть.... Волноваха, жесть, нас русские кроют градами, минами, летают самолеты, интернета, света, газа, воды, еды нет. Волноваха - Украина", - написал он.

Херсон и Херсонская область

Несколько поселков в Херсонской области и сам Херсон также находятся под массированными обстрелами.

2 марта мэр Херсона Игорь Колыхаев заявил, что город находится на грани гуманитарной катастрофы. Он призвал немедленно создать "зеленый коридор".

В городе ситуация критическая. С некоторыми местными жителями еще удается выйти на связь, однако все они напуганы, сидят в подвалах без продовольствия и медикаментов.

По словам одной местной жительницы, в пригороде Херсона оккупанты расстреливают людей и не дают возможности эвакуироваться.

"Что могу сказать о ситуации. Войска оккупантов стоят как на окраинах, так и в самом Херсоне. Местных жителей по настроению расстреливают. По городу большое количество трупов со вчерашнего дня. Лично с моего поселка мужчина поехал забирать жену с работы, они не вернулись так как были расстреляны. Дети остались дома, соответственно, сироты", — говорит она.

По ее словам, множество людей расстреляны прямо в машинах, которые так и стоят на улицах.

"Последний случай — это мужчина, вышедший из бомбоубежища за провизией, был подорван! Разорван на части. Некоторых людей предупреждают перед выстрелами, но в основном расстреливают без предупреждения", — заверила она.

Она добавила, что некоторые области отрезаны от Херсона.

"Аптеки и магазины закрыты, поставки нет. В некоторых областях Херсона нет газа, воды и света. Они полностью отрезаны от Херсона. Помощи туда никакой не поступает. По самому городу нехватка еды, жители не могут свободно передвигаться по городу, так как сразу расстрел ", — подчеркнула она, попросив о помощи призвать все международные организации и Красный Крест, чтобы они вмешались и вывезли людей.

Город Херсон, Украина

Еще одна жительница Херсонской области рассказала изданию, что с момента, как оккупанты зашли в Таврийск, продовольствие перестали завозить в магазины.

"У нас местный магазин "АТБ" распродает товары и будет закрываться. Аптеки закрыты. На днях открыли одну аптеку в больнице, но там нет медикаментов, а только лечебные травы и мази", — говорит она.

По ее словам, в один день "АТБ" продавал по 1 килограмму ячневой крупы в руки. Остальные магазины закрыты, и никто ничего не везет.

Она отметила, что раньше в Новую Каховку можно было попасть только по Северо-Крымскому мосту, но сейчас туда никого не пускают. Поэтому жители Таврийска также отрезаны от других городов и не имеют возможности съездить за продовольствием и лекарствами.

"В первый день войны одна машина пыталась проехать по мосту, но ее расстреляли. Труп убрали, а расстрелянная машина до сих пор стоит", — сказала она.

Женщина добавила, что запасов еды осталось максимум на неделю, но нет никаких предпосылок, что продовольствие и медикаменты завезут в ближайшее время. Также она подчеркнула, что в Таврийске русские военные не повесили флаг России над админзданием, и думает, что это было сделано специально, чтобы уйти от ответственности, когда люди будут умирать от голода.