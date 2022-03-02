Продукты из Польши и доставка “Новой почтой”: ритейлеры рассказали, когда в украинские магазины вернутся продукты питания

Очереди в магазинах, пустые хлебные полки и невозможность оплатить картой - новые реалии военного времени. Когда и как ритейлеры планируют вернуть дефицитные продукты питания и сколько они теперь будут стоить - в материале Delo.ua.

Сегодня, 2 марта, украинская ассоциация ритейлеров направила открытое письмо производителям и поставщикам продуктов питания с просьбой не повышать отпускные цены для магазинов. Но некоторые это все же делают. Delo.ua подготовило материал об особенностях украинского ритейла военного времени и отвечает на самые актуальные вопросы: где все еще можно купить продукты питания, с какими категориями сейчас дефицит и что сети делают, чтобы вернуть товар на полки, долго ли нужно стоять в очереди в магазин и что делать, если на кассе просят рассчитаться наличными.

Когда в магазины вернутся хлеб, яйца, молоко и мясо

С очередями на входе в супермаркеты жители столицы впервые столкнулись после длительного комендантского часа - с 17.00 26 февраля по 08.00 28 февраля. Тогда открылись далеко не все магазины, а в тех локациях, которые заработали, стояли огромные очереди - киевляне кинулись пополнять запасы продуктов, опасаясь очередного длительного комендантского часа.

На входе в один из “АТБ” Святошинского района в Киеве очередь стала выстраиваться еще в 8 утра. Но магазин открылся в 09.30 - не было кассиров. Такая же очередь была и в “Сільпо”, а Novus в тот день так и не открылся. По словам начальника управления по корпоративным коммуникациям корпорации «АТБ» Сергея Демченко, компания ввела ограничение на вход в целях безопасности, а также для того, чтобы люди не скупали товары в панике.

С этой целью в компании ввели и ограничение на количество товаров одного наименования. В основном для товаров социальной группы - бакалеи, хлеба, пр. Самыми “проблемными” категориями товаров, чьи полки пустовали, стали хлеб, яйца, молоко, курятина и мясо. Быстро стали раскупать и табачную продукцию. По словам Демченко, сейчас в плане ассортимента ситуация действительно сложная, но контролируемая, а основная проблема сводится к логистике.

“Сложность главным образом в доставке товаров из тех регионов, где сейчас идут бои. Ситуация мониторится каждый час. Мы создали оперативный продовольственный штаб - ищем любые возможности доставлять продукты. Например, сейчас на помощь к нам пришла “Новая почта”, она предоставила нам свой транспорт, чтобы мы могли организовать доставку товаров”, - рассказывает Сергей Демченко.

Он подчеркивает, что проблема на сегодня только одна - возможность доехать до поставщика. Иногда такой возможности просто нет, особенно для тех территорий, на которых сегодня идут бои. Сказывается, конечно же, и человеческий фактор - водители опасаются ехать под обстрелами.

“Но мы работаем. Даже сегодня наши машины поехали к поставщикам. Решаем вопрос по созданию дополнительных складских помещений, чтобы оптимизировать логистику. Ведем даже переговоры с поставщиками из Польши - они готовы поставлять нам товары. Ведь мы понимаем, что наши региональные поставщики сегодня в сложных условиях. В не менее сложных, чем покупатели и вся страна”, - отмечает Демченко.

По его словам, в компании используют любое появившееся транспортное окно и у поставщиков в буквальном смысле “выгребают” все, что есть на складах. По Киеву это дает возможность функционировать более чем 100 магазинам. Кроме них создали 31 опорный магазин - там формируется самый большой ассортимент продовольственных товаров. Остальные работают с тем ассортиментом, который есть. Но как только ситуация с транспортом улучшится, вопрос по наполнению товарами отпадет. В компании рассчитывают, что ситуация разрешится в кратчайшие сроки.

Не хватает кассиров, грузчиков и водителей

В Fozzy Group (“Сільпо”) говорят об аналогичных проблемах с логистикой, но, тем не менее, сегодня по Украине работает более 90% магазинов. По словам руководителя пресс-службы Fozzy Group Ивана Пальчевского, сегодня в компании делают все возможное, чтобы обеспечивать украинцев продуктами питания, ведь это их гражданский долг. Но не всегда удается делать это по запланированному графику. Пальчевский поясняет - не хватает рук, особенно в логистических центрах. Также острая потребность в комплектовальщиках, грузчиках и водителях.

“Мы оперативно реагируем на ситуацию с наличием продуктов в супермаркетах. На складах достаточно запасов. Однако из-за проблем на дорогах мы доставляем товары дольше обычного. Особенно это касается регионов, где ведутся активные боевые действия”, - объясняет Пальчевский.

По его словам, украинцы сегодня закупают все товары, но продукты длительного хранения (крупы, консервы) пользуются большим спросом, чем обычно. Однако кроме них покупают украинцы и свежие овощи, фрукты, мясо, рыбу, молоко, а также шоколад. При этом в компании решили не вводить ограничений по количеству товаров в одни руки - в “Сільпо” по-прежнему можно закупаться в любом количестве.

Кроме того, в «Сільпо» действует мораторий на повышение цен - в компании не принимают увеличение цены от поставщиков и не поднимают отпускные для покупателей. Так, гречка стоит сегодня от 24,59 грн. То есть в ту же цену, что и до военных действий.

Где купить хлеб

По словам генерального директора инвестиционной группы VolWest Group (сеть SPAR и “Наш край”) Романа Корсака, ситуация сегодня сложная, но контролируемая. Наибольшие сложности с товарами бакалейной группы - в том числе с мукой, крупами, консервами. Вода есть, потому что стоят аппараты с фильтрами, люди набирают в бутылки, эта услуга сейчас бесплатная.

“Сложности главным образом с логистикой - машины разворачивают в пределах областей, водители не хотят ехать в определенные районы, но это мы сейчас решаем”, - рассказывает Корсак.

По его словам, сегодня в магазинах делают фокус на пополнении базовых товаров - крупы, макароны, вода, консервы и т.п. Также фокусируются на собственном производстве - закупают много муки и выпекают основной ассортимент хлебной продукции и базовую кулинарию. Также централизованно делают много полуфабрикатов и развозят по магазинам. Кроме того, постоянно поддерживают остатки фреша, в частности, мяса.

“Мы на постоянном контакте с центральным офисом SPAR International, поэтому получаем финансовую помощь. Также мы ожидаем гуманитарной помощи продуктами от SPAR из Польши. Главная сложность - логистика. Но мы рассчитываем в ближайшие дни ее решить. SPAR по всему миру поддерживает Украину и активно помогает”, - сообщил Роман Корсак.

Где и почему нельзя платить картой

Помимо недостаточного ассортимента, украинцы в эти дни столкнулись и с другой проблемой - некоторые магазины отказывались принимать оплату банковской картой. В частности, жалобы были на магазины сети "Олів'є" на Волыни, сеть “Мерси”, “Варус” и «Наш край» на Ивано-Франковщине.

По словам Романа Корсака, в запрете оплаты картой нет никакой логики, и крупные сети вряд ли будут на это идти. Карты сегодня - самый безопасный способ расчета. А наличные - большие риски, поскольку могут быть проблемы с инкассацией.

Крупные сети от оплаты наличными также стараются отказываться. В АТБ, например, карты не только принимают, но и, наоборот, стараются доносить до покупателя важность оплаты именно таким способом. Кроме того, в магазинах сети ввели опцию снятия до 6 тыс. гривен наличными прямо на кассе. Такой же лимит на снятие ввели и в «Сільпо».

“Мы призываем покупателей выбирать именно безналичную форму оплаты, ведь это для них удобно, а нам безопасно. Перебои с безналичной оплатой могут быть связаны с отсутствием интернета, возникающим из-за военных действий”, - подытожил Иван Пальчевский.