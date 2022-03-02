Без транспорта, гаджетов и технологического оружия: как мир выбрасывает Россию на задворки цивилизации

Военная агрессия Кремля в отношении Украины возвращается ему, в частности, санкциями в виде разрыва торгового сотрудничества с бывшими международными партнерами (эмбарго).

Запреты касаются не только покупки продукции из России, чтобы не подпитывать агрессора валютной выручкой, но и продажи ей множества товарных позиций.

Впрочем, повсеместное эмбарго из РФ имеет не только экономические, но и технические цели. Лучше всего это видно на примере запрета на экспорт в Россию микроэлектроники, без которой та не способна продолжать производство оружия. Прежде такой запрет ввели США, Япония и Британия.

Все русские беспилотники, сбитые над Украиной, имели электронику иностранного производства. К примеру, тайваньская компания TSMC – самый крупный в мире производитель микросхем и полупроводников – уже заявила об остановке поставок в Россию своей продукции. Чипы TSMC Россия использует для вычислительных программ.

Россия уязвима для запрета на такой экспорт, поскольку не производит потребительскую электронику, чипы или микросхемы в больших количествах. В частности, не производит полупроводников высшего класса. Участие TSMC в санкциях причиняет особый вред, так как компания является крупнейшим на планете производителем чипов.

Перекрыли кислород электронике. О микросхемах и других комплектующих в РФ могут забыть

США стали первой страной, запретившей поставки России технологий. Еще 25 февраля американский Минторг объявил о жестких ограничениях на поставки в РФ с 3 марта компонентов для космической промышленности, электроники, авионики и компьютеров. Подобное решение было принято и в Великобритании по микроэлектронике.

Будет россиянам туго и с процессорами. Компания-производитель интегрированной электроники и второй крупнейший поставщик x86 совместимых процессоров и крупный поставщик флэш-памяти AMD приостановил поставки процессоров в РФ. То же самое вскоре сделала крупнейшая в мире компания-производитель полупроводниковых элементов и устройств Intel .

Параллельно с ними производитель микросхем из США GlobalFoundries заявил, что уже начал вводить ограничения на продажу. Международная технологическая компания, производящая телекоммуникационное оборудование, Ericsson заявила, что приостанавливает поставки клиентам в РФ продукции на неопределенный срок.

Apple не отстает и тоже отвечает на вторжение России в Украину, останавливая продажу своей продукции в РФ и ограничивая там работу Apple Pay. Кроме того, российская государственная сеть новостей RT и Sputnik были удалены из AppStore за пределами России. Apple также отключила трафик в прямом эфире Apple Maps в Украине по безопасности наших граждан.

Введение упомянутого эмбарго уже сейчас сказывается на ценах на электронику в стране-агрессорке. К примеру, местные ритейлеры ожидают удорожания на 30%. Следует добавить, что на цены такой продукции влияет и девальвация рубля. Электроника и комплектующие в РФ импортируются, поэтому их стоимость всегда будет чувствительна к ситуации на валютном рынке.

В считанные дни iPhone и другие гаджеты Apple подорожали на треть. Именно поэтому в интернете все чаще раздается шутка о том, что "у россиян теперь на самом деле последний айфон".

"В любом случае запрет экспорта в РФ высокотехнологичной продукции является для нее очень болезненным, потому что подрывает ее способность самостоятельно разрабатывать и выпускать почти все современные виды вооружения. Да и вообще – что-нибудь технологическое" , – подчеркнул в комментарии Delo.ua эксперт по телекоммуникациям Роман Химич.

Китайская продукция готова заместить большинство нужд РФ, отмечает эксперт, но это будет означать, что Россия превратится в сырьевой придаток КНР. В таком случае России полностью придется перейти на китайские технологии. И переход этот – если и станет более или менее полноценным – будет очень длинным. Развернуть рынок к востоку мгновенно невозможно.

Остаются даже без комбайнов. Обойти запреты через посредников РФ не удастся

РФ будет остро ощущать санкции, поскольку 75% ее коммерческого воздушного флота построено в Европе, Канаде и США. ЕС принял решение о полном запрете поставок и лизинга самолетов, вертолетов и другой авиатехники в РФ. Не отстают и американские компании. К примеру, американский перевозчик Delta Air Lines, Inc. (DAL.N) уже заявил, что он прекратил код-шеринг (обслуживание одного направления) с российским "Аэрофлотом". Впрочем, возможности авиационного сообщения с миром в РФ существенно сокращаются, ведь страна за страной закрывают для самолетов из РФ свое воздушное пространство - так поступило уже 36 стран.

Транспортные ограничения касаются так же. Из-за военного вторжения в Украину американская компания General Motors останавливает экспорт автомобилей в Россию. В год она поставляла в РФ около 3 тыс. авто. Шведский автопроизводитель Volvo приостанавливает производство и продажу автомобилей в России. Немецкая Bosch также прекратила поставки запчастей.

Приостановил уборку автомобилей в российском Калининграде (завод "Автотор") и немецкий концерн BMW , прекратив экспорт автомобилей в РФ. Примечательно, что в партнерстве с этим заводом BMW выпустила уже 2,5 миллиона автомобилей. Концерн рассматривал возможность развернуть там полноценное производство, но в результате в Украине пока от планов отказался.

Американский автопроизводитель Ford Motor Company вслед за другими автопроизводителями прекращает производство (коммерческие фургоны) в РФ и торговлю ими. О том же заявили британская Jaguar Land Rover , специализирующаяся на производстве лимузинов класса "люкс", спортивных купе и гоночных авто для соревнований, и германская Daimler . Крупнейший в мире производитель грузовиков Daimler Truck (тоже Германия) объявил о закрытии любого сотрудничества с крупнейшим производителем тяжелых грузовиков в России – Камазом.

Как говорит к комментарию Delo.ua генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко, не стоит упускать из виду, что от таких запретов будет страдать и сельское хозяйство РФ.

Импорт запретили почти все компании. И это не только касается автомобилей, но и комбайнов, с/х техники. Это все в РФ европейское. Самое главное – эмбарго на запчасти. Конечно, можно брать китайские некачественные аналоги, заменяя фильтры в технике, но про оригинальные запчасти они могут забыть. Авто и техника спустя определенное время просто станут" , – говорит он.

И обойти санкции из-за опосредованного импорта запчастей и авто в России не получится, уверяет. Назаренко. Каждый импортер имеет свою зону импорта, поэтому Кремлю не с кем договориться не удастся.