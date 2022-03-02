Заборона імпорту до Росії електроніки та авто – якої шкоди зазнає агресор на тлі війни

Військова агресія Кремля щодо України повертаються йому, зокрема, санкціями у вигляді розриву торгової співпраці з колишніми міжнародними партнерами (ембарго).

Заборони стосуються не тільки купівлі продукції з Росії, аби не підживлювати агресора валютною виручкою, а й продажу їй безлічі товарних позицій.

Втім, повсюдне ембарго з РФ має не тільки економічні, а й технічні цілі. Найліпше це видно на прикладі заборони на експорт до Росії мікроелектроніки, без якої та не здатна продовжувати виробництво зброї. Насамперед таку заборону запровадили США, Японія та Британія.

Усі російські безпілотники, збиті над Україною, мали електроніку іноземного виробництва. Приміром, тайванська компанія TSMC – найкрупніший у світі виробник мікросхем і напівпровідників – вже заявила про зупинку постачання до Росії своєї продукції. Чипи TSMC Росія використовує для обчислювальних програм.

Росія вразлива до заборони на такий експорт, оскільки не виробляє споживчу електроніку, чіпи чи мікросхеми у великих кількостях. Зокрема, не виробляє напівпровідників найвищого класу. Участь TSMC у санкціях завдає особливої шкоди, так як компанія є найбільшим на планеті виробником чипів.

Перекрили кисень електроніці. Про мікросхеми та інші комплектуючі в РФ можуть забути

США стали першою країною, яка заборонила постачання Росії технологій. Ще 25 лютого американський Мінторг оголосив про жорсткі обмеження на постачання у РФ з 3 березня компонентів для космічної промисловості, електроніки, авіоніки та комп’ютерів. Схоже рішення прийняли і у Великобританії щодо мікроелектроніки.

Буде росіянам туго й з процесорами. Компанія-виробник інтегрованої електроніки і другий найбільший постачальник x86 сумісних процесорів і великий постачальник флеш-пам'яті AMD призупинив постачання процесорів у РФ. Те саме незабаром зробила найбільша у світі компанія-виробник напівпровідникових елементів та пристроїв Intel.

Паралельно з ними виробник мікросхем зі США GlobalFoundries заявив, що вже почав впроваджувати обмеження на продаж. Міжнародна технологічна компанія, яка виробляє телекомунікаційне обладнання, Ericsson заявила, що призупиняє поставки клієнтам у РФ своєї продукції на невизначений термін.

Apple не пасе задніх і теж відповідає на вторгнення Росії в Україну, зупиняючи продаж своєї продукції у РФ та обмежуючи там роботу Apple Pay. Крім того, російська державна мережа новин RT і Sputnik були видалені з AppStore за межами Росії. Apple також відключила трафік у прямому ефірі Apple Maps в Україні для безпеки наших громадян.

Введення згаданого ембарго вже зараз б'є по цінах на електроніку у країні-агресорці. Приміром, місцеві ритейлери очікують здорожчання на 30%. Варто додати, що на ціни такої продукції впливає і девальвація рубля. Електроніка і комплектуючі до РФ імпортуються, а тому їхня вартість завжди буде чутливою до ситації на валютному ринку.

За лічені дні iPhone та інші гаджети Apple здорожчали на третину. Саме тому в інтернеті все частіше лунає жарт про те, що "у росіян тепер насправді останній айфон".

"У будь-якому випадку заборона експорту до РФ високотехнологічної продукції є для неї дуже болючою, бо підриває її спроможність самостійно розробляти і випускати майже всі сучасні види озброєння. Та й взагалі – що-небудь технологічне", – підкреслив у коментарі Delo.ua експерт з телекомунікацій Роман Химич.

Китайська продукція ладна замістити більшість потреб РФ, наголошує експерт, але це означатиме, що Росія перетворится на сировинний придаток КНР. У такому випадку Росії цілком доведеться перейти на китайські технології. І перехід цей – якщо і стане більш-менш повноцінним – буде надзвичайно довгим. Розвернути ринок на схід миттєво неможливо.

Залишаться навіть без комбайнів. Оминути заборони через посередників РФ не вдасться

РФ гостро відчуватиме санкції, оскільки 75% її комерційного повітряного флоту побудовано в Європі, Канаді та США. ЄС ухвалила рішення про повну заборону постачання та лізингу літаків, вертольотів та іншої авіатехніки до РФ. Не відстають й американські компанії. Наприклад, американський перевізник Delta Air Lines, Inc. (DAL.N) вже заявив, що він припинив код-шеринг (обслуговування одного напрямку) з російським “Аерофлотом”. Втім, можливості авіаційне сполучення зі світом у РФ суттєво скорочуются, адже країна за країною закривають для літаків з РФ свій повітряних простір - так вчинило вже 36 країн.

Транспорту обмеження стосуються так само. Через військове вторгнення в Україну американська компанія General Motors зупиняє експорт автомобілів до Росії. За рік вона постачала до РФ близько 3 тис. авто. Шведський автовиробник Volvo припиняє виробництво та продаж автомобілів в Росії. Німецька Bosch також припинила поставки запчастин.

Призупинив збирання автомобілів у російському Калінінграді (завод "Автотор") і німецький концерн BMW, припинивши експорт автомобілів у РФ. Примітно, що у партнерстві з цим заводом BMW випустила вже 2,5 млн автомобілів. Концерн розглядав можливість розвернути там повноцінне виробництво, але через війну в Україні поки що від планів відмовився.

Американський автовиробник Ford Motor Company слідом за іншими автовиробниками припиняє виробництво (комерційні фургони) у РФ і торгівлю ними. Про те ж заявили британська Jaguar Land Rover, що спеціалізується на виробництві лімузинів класу "люкс", спортивних купе та гоночних авто для змагань, та намецька Daimler. Найбільший у світі виробник вантажівок Daimler Truck (теж Німеччина) оголосив про закриття будь-якої співпраці з найбільшим виробником важких вантажівок у Росії - Камазом.

Як каже к коментарі Delo.ua генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко, не варто оминати і того, що від таких заборон потерпатиме і сільське господарство РФ.

"Імпорт заборонили майже усі компанії. І це не тільки стосується автомобілів, а й комбайнів, с/г техніки. Це все в РФ європейське. Найголовніше – ембарго на запчастини. Звичайно, можна брати китайські неякісні аналоги, замінюючи фільтри у техніці, але про оригінальні запчастини вони можуть забути. Авто і техніка через певний час просто стануть", – каже він.

І обійти санкції через опосередкований імпорт запчастин і авто у Росії не вийде, запевняє. Назаренко. Кожен імпортер має свою зону імпорту, тому Кремлю ні з ким домовитись не вдасться.