Грошова арифметика. Що насправді коїться із валютними резервами Росії

Спільно санкції США, Японії, Великобританії та ЄС заморозили приблизно 400-420 млрд доларів активів Центробанку РФ

Поговоримо про грошову арифметику. Коли Європейський Союз запровадив санкції проти ЦБ РФ, офіційно було оголошено, що під санкції потрапило 250 мільярдів доларів валютних резервів. Також відомо, що заморожена валюта у Європі становила близько 50% валютної частини ЗВР.

З того часу до клубу тих, хто запровадив санкції, додалася: Швейцарія, Японія та США. Провести точну оцінку складно, оскільки навіть знаючи валютну структуру ЗВР, складно передбачити в якій юрисдикції вони були розміщені. Але зіставивши стару статистику ЦБ за структурою валют, розумієш, що там любили «ходити на ринок євро-долара», тобто. розміщувати депозити у доларах, але у європейських банках. При тому, що у євро ЦБ РФ у резервах було 160-180 млрд євро, заморозили 250 млрд. доларів.

Думаю, що в сукупності санкції США, Японії, Великобританії та ЄС заморозили приблизно 400-420 мільярдів доларів активів ЦБ. У самого ЦБ РФ з ліквідних активів залишилися у розпорядженні юані (70-85 млрд дол) і золото (в еквіваленті близько 135 млрд дол) (розрахунки приблизні).

І якщо приклад ЄС наслідуватиме Пекін, то ЦБ взагалі ризикує залишитися без валютної частини ЗВР. Підозрюю, що на практиці ситуація із ЗВР ЦБ РФ ще куди гірша: можливо, не вся їхня частина ліквідна.

На такі думки наштовхують поспішні дії Центробанку. По-перше, дивний указ не зараховувати валюту на іноземні рахунки резидентів. А якщо роботодавець платить зарплатню? Чи, якщо оплата на конкретний рахунок прописана у контракті? По-друге, обов'язковий продаж валютної виручки у розмірі 80% не лише за лютий, а й за січень. І по-третє, заборона відторгнення цінних паперів нерезидентами без диференціації цих нерезидентів. Тобто заручниками стали всі, включаючи інвесторів із країн, які санкції не вводили.

Проте думки експертів все ж таки розійшлися. Одні підозрюють ЦБ у false-reporting, інші припускають, що швидко продати золото навіть на 30 млрд. доларів без великого дисконту до світової ціни не вийде. Цікавий і той факт, що сторінку з детальнішою інформацією про ЗВР Центробанк зі свого сайту не видалив, але залишив там лише старі дані.

То що приховує ЦБ РФ? Відповідь може здатися банальною – це неготовність до несподіваних санкцій ЄС. У перший день весни готівковий ринок у Москві вдалося «втихомирити», максимальні котирування на продаж долара США впали з 200 до 180 рублів. Але думаю, це все ненадовго, тому що Центробанк вкидає в систему по 2,0-2,5 трлн. рублів на день, і це тільки через рефінансування.

1-го березня на ММВБ курс досяг 109 рублів за долар, проте котирування на продаж доларів по 130-180 з готівкового ринку Москви не зникли, а значить, як тільки на ринок почнуть діяти тільки фундаментальні фактори - дорога до позначки 200, 0 знову буде відкрито.

Особливий смуток у держкомпаній РФ викличуть санкції Швейцарії, адже до 80% товарного експорту РФ проходить через рахунки саме у швейцарських банках. Так, буквально відразу після оголошення про те, що Швейцарія приєднається до санкцій ЄС, компанія-оператор Північного потоку 2 оголосила про те, що подаватиме на банкрутство.