Tesla скорочує виробництво Cybertruck заради випуску роботаксі

Компанія Tesla готується до суттєвих змін на своїх виробничих потужностях. Автовиробник планує зменшити обсяги випуску електричного пікапа Cybertruck на гігафабриці в Техасі вже в середині наступного року, щоб звільнити ресурси під нове роботаксі Cybercab.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Маск змінює пріоритети

Про майбутній перерозподіл потужностей повідомив генеральний директор компанії Ілон Маск у соціальній мережі X. Наразі залишається невідомим, чи перенесуть складання футуристичного пікапа на інший майданчик, чи його виробництво взагалі зупинять.

Завод в Остіні поки що єдине відоме підприємство компанії, яке має спеціальне обладнання для створення унікальних компонентів цієї моделі.

Виконавчі інженери проєкту зазначають, що Cybertruck став чудовою платформою для розробки технологій, які тепер знайдуть своє продовження в Cybercab. Компанія Tesla поки утрималася від додаткових офіційних коментарів.

Cybertruck втрачає позиції

Електричний пікап, який презентували як футуристичного конкурента традиційним вантажівкам від Ford, з моменту виходу на ринок у 2023 році так і не здобув очікуваної масової популярності.

Модель постійно стикалася з численними сервісними відкликаннями, скаргами на якість збірки та нестабільним ціноутворенням, через що компанії доводилося регулярно переглядати вартість авто.

Водночас Ілон Маск робить базовану на автономному водінні модель Cybercab центральним елементом майбутнього компанії. Очільник Tesla прагне трансформувати бізнес у глобальну корпорацію з робототехніки та безпілотного транспорту.

Саме Cybercab має стати основою майбутньої мережі автономних таксі, заради якої виробник готовий пожертвувати обсягами випуску інших моделей.

Нагадаємо, у лютому цього року Tesla представила нову дешевшу модель Cybertruck та знизила ціни на Cyberbeast.