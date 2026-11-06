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Росія атакувала енергооб’єкти семи областей: які наслідки
6 листопада внаслідок бойових дій та російських обстрілів енергетичної інфраструктури зафіксовані нові знеструмлення у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Харківській та Чернігівській областях
Як пише Dilo, про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов на брифінгу щодо оперативної ситуації в енергосистемі станом на 6 листопада.
За його словами, енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів, а відновлювальні роботи тривають цілодобово.
Некрасов розповів, що найскладнішою залишається ситуація у столичному регіоні. Через значні пошкодження енергетики продовжують вимушено застосовувати мережеві обмеження. Роботи з відновлення стабільного електропостачання тривають цілодобово.
Щодо застосування обмежень
У Міненерго повідомили, що 6 листопада внаслідок мережевих обмежень, спричинених попередніми російськими атаками, протягом дня в частині регіонів країни застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.
Протягом дня ситуація може змінюватися.
Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів систем розподілу (обленерго).
У Міненерго закликали споживачів ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.
Відключення світла в Україні
Через пошкодження внаслідок російських обстрілів українській енергосистемі не вистачає можливості передавати електроенергію через мережі. Саме тому виникає потреба у запровадженні графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
Серед вимушених причини обмежень електроенергії споживачам:
- обстріли енергооб’єктів з боку Росії:
- аварії в мережах:
- планові ремонти в мережах:
- стихійні явища (гроза, шторм, повінь тощо).
Зауважимо, в Україні через російські атаки на енергетичну інфраструктуру окремі невеликі міста можуть залишатися без електроенергії до трьох днів. Найбільші ризики виникають у населених пунктах, де електропостачання залежить від однієї підстанції.
Нагадаємо, раніше CEO YASNO Сергій Коваленко попереджав про ризики цієї зими: ключовою проблемою можуть стати не стільки нестача генерації, скільки пошкодження мереж і неможливість передати наявну електроенергію споживачам. За його словами, тривалість відключень залежатиме насамперед від того, які саме вузли енергосистеми зазнаватимуть російських атак.