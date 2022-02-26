- Категория
- Ритейл
- Дата публикации
-
Магазины "АТБ" открывают подвальные помещения: где можно спрятаться
С сегодняшнего дня магазины торговой сети "АТБ", в которых есть подвальные помещения, открывают их для всех, кому негде спрятаться в период воздушной тревоги.
Также будет сформирован необходимый запас питьевой воды. Адрес ближайшего к вам магазина с подвальным помещением можно найти здесь.
Напомним, что график работы магазинов может изменяться в зависимости от ситуации в каждом городе отдельно.