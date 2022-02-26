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Ритейл
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Магазины "АТБ" открывают подвальные помещения: где можно спрятаться

Магазины "АТБ" открывают подвальные помещения: где можно спрятаться
Магазины "АТБ" открывают подвальные помещения: где можно спрятаться

С сегодняшнего дня магазины торговой сети "АТБ", в которых есть подвальные помещения, открывают их для всех, кому негде спрятаться в период воздушной тревоги.

Также будет сформирован необходимый запас питьевой воды. Адрес ближайшего к вам магазина с подвальным помещением можно найти здесь. 

Напомним, что график работы магазинов может изменяться в зависимости от ситуации в каждом городе отдельно. 

Автор:
Светлана Манько