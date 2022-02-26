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Бизнес
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Сеть супермаркетов "Сільпо" увеличила лимит снятия наличных на кассе до 6 тысяч гривен

Сеть супермаркетов "Сільпо" увеличила лимит снятия наличных на кассе до 6 тысяч гривен
Фото: Delo.ua

Обналичить деньги можно почти во всех работающих магазинах.

Из-за сложностей со снятием наличных в банкоматах страны в "Сільпо" приняли решение повысить лимит снятия денег на кассах.

С сегодняшнего дня это 6 тысяч гривен в одном чеке. Ритейлер отметил, что обналичить можно почти во всех работающих магазинах.

Со списком работающих магазинов можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, что с 24 февраля магазины сети "АТБ-маркет" будут работать с 08:00 до 20:00. В дальнейшем график магазинов может изменяться в зависимости от ситуации в каждом городе отдельно.