Сеть супермаркетов "Сільпо" увеличила лимит снятия наличных на кассе до 6 тысяч гривен

Обналичить деньги можно почти во всех работающих магазинах.

Из-за сложностей со снятием наличных в банкоматах страны в "Сільпо" приняли решение повысить лимит снятия денег на кассах.

С сегодняшнего дня это 6 тысяч гривен в одном чеке. Ритейлер отметил, что обналичить можно почти во всех работающих магазинах.

Со списком работающих магазинов можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, что с 24 февраля магазины сети "АТБ-маркет" будут работать с 08:00 до 20:00. В дальнейшем график магазинов может изменяться в зависимости от ситуации в каждом городе отдельно.