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Бізнес
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Мережа супермаркетів "Сільпо" збільшила ліміт зняття готівки на касі до 6 тисяч гривень

Мережа супермаркетів "Сільпо" збільшила ліміт зняття готівки на касі до 6 тисяч гривень

Перевести в готівку гроші можна майже у всіх працюючих магазинах.

Через складнощі зі зняттям готівки у банкоматах країни в "Сільпо" вирішили підвищити ліміт зняття грошей на касах.

Від сьогодні це 6 тисяч гривень в одному чеку. Рітейлер зазначив, що перевести в готівку можна майже у всіх працюючих магазинах.

Зі списком працюючих магазинів можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, що з 24 лютого магазини мережі "АТБ-маркет" працюватимуть з 08:00 до 20:00. Надалі графік магазинів може змінюватись залежно від ситуації у кожному місті окремо.