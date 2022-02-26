Попри війну хлібзаводи України продовжують працювати. Основна проблема – доставка хліба людям

В Україні більшість хлібзаводів продовжують пекти хліб, однак є проблеми з його розподілом та нестачею персоналу. Про це Delo.ua повідомив голова ради об'єднання "Укрхлібпром" Олександр Васильченко

За його словами, всі хлібзаводи в Україні працюють у штатному режимі, за винятком тих, що знаходяться в зоні бойових дій. Щодо Києва, то в столиці зупинився лише хлібзавод №10. Інші продовжують роботу.

При цьому Васильченко зазначив, що є проблема взаємодії із торговельними мережами, оскільки дала збій система, через яку здійснювався розрахунок. Також поїхало багато посередників, через яких виробники продавали мережам свою продукцію

"Коли військова частина звертається до хлібозаводу щодо забезпечення хлібом, то там виникають одразу проблеми юридичного характеру: немає договору, немає можливості оплати. Хоча всі хлібозаводи налаштовані на те, щоб забезпечувати заявки військових.

Цей момент треба сьогодні владі дуже швидко та оперативно відпрацювати з погляду таких стратегічно важливих підприємств, як хлібозаводи. Тому що у них є можливість зробити, але треба урізати ось цей ланцюжок, щоб потрібно було виробляти ось ту продукцію, яка потрібна і реалізувати її», — розповідає Васильченко.

Крім того, він зазначає, що хлібпідприємства зіткнулися з дефіцитом робочої сили, оскільки багато працівників у великих містах приїжджали з передмість, а зараз не мають змоги приїхати. Однак багато працівників просто ночують на підприємствах

Також за словами Васильченка, хлібпідприємства поки що забезпечені всією необхідною інфраструктурою: вода, газ та електрика є. Підприємствам також було виділено охорону. Запасів зерна та борошна в Україні також вистачає.

Крім того, голова ради "Укрхлібпрому" зазначив, що питання забезпечення населення хлібом залежить не лише від роботи виробників, а й від роботи мереж, які за умов воєнного часу працюють не зовсім стабільно.

У свою чергу, президент всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дудченко також говорить про те, що основна проблема це робота мереж.

"Основна проблема - логістика. Хліб є. Його треба розвести. Зараз якщо все буде нормально, без паніки, то возитимемо. Західна Україна пече, все працює. Під Києвом заводи працюють, у Києві є проблема трохи з виробництвом, хліб є - його вивезти важко. Ну, працюємо над цим. Багато закрито магазинів. Наразі магазини теж мають підтвердити, що їм треба це все", - каже Дудченко.

За його словами, виробники максимально здають продукцію в магазини, що працюють, а також почали працювати безпосередньо з територіальною обороною.

У свою чергу, у торговельній мережі "АТБ" повідомляють, що їхні магазини працюють у посиленому режимі. В даний час компанія робить все можливе, щоб забезпечити покупців продуктами харчування та товарами першої потреби в максимальному обсязі.

Є перебої із постачанням певними продуктами харчування та товарами від окремих постачальників та виробників. Особливо тих, хто перебуває в зонах збройних зіткнень та має проблеми з виходом персоналу до роботи та логістичним забезпеченням поставок. Компанія вирішує проблему забезпечення товару на полицях магазинів, перерозподіляючи залишки між магазинами і користуючись залишками на власних складських центрах.

Проте на складах АТБ достатньо товарних залишків для забезпечення споживчого попиту. Логістична та транспортна інфраструктура компанії працює у максимально посиленому режимі.

Закрито лише магазини АТБ, які у зоні безпосередніх бойових дій. Це Мелітополь, Нова Каховка, Херсон, м. Київ (район Оболоні, Троєщина), Старокостянтинівка.

Впроваджено плани дій щодо забезпечення безпеки працівників цих магазинів. Проводиться погодинний моніторинг ситуації у всіх регіонах. При стабілізації ситуації у зоні збройних зіткнень магазини торгової мережі "АТБ" відновлюють свою діяльність з урахуванням усіх необхідних заходів безпеки для покупців.

У Fozzy Group (Сільпо) повідомили, що їхні торгові мережі оперативно реагують на ситуацію із наявністю продуктів у супермаркетах. "На складах достатньо запасів. Проте через проблеми на дорогах ми доставляємо товари довше, ніж звичайно", - кажуть у компанії.