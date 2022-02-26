Несмотря на войну, хлебзаводы Украины продолжают работать. Основная проблема — доставка хлеба людям

В Украине большинство хлебзаводов продолжают печь хлеб, однако есть проблемы с его распределением и нехваткой персонала. Об этом Delo.ua сообщил глава совета объединения "Укрхлебпром" Александр Васильченко

По его словам все хлебзаводы в Украине работают в штатном режиме, за исключением тех, что находятся в зоне боевых действий. Что касается Киева, то в столице остановился только хлебзавод №10. Остальные продолжают работу.

При этом Васильченко отметил, что есть проблема взаимодействия с торговыми сетями, поскольку дала сбой система, через которую осуществлялся расчет. Также уехали многие посредники, через которых производители продавали сетям свою продукцию

"Когда воинская часть обращается к хлебозаводу по поводу обеспечения хлебом, то там возникают сразу проблемы юридического характера: нет договора, нет возможности оплаты. Хотя все хлебозаводы настроены на то, чтобы обеспечивать заявки военных.

Этот момент надо сегодня властям очень быстро и оперативно отработать с точки зрения таких стратегически важных предприятий как хлебозаводы. Потому что у них есть возможность сделать, но нужно урезать вот эту цепочку, чтоб нужно было вырабатывать вот ту продукцию, которая необходима и реализовать ее", — рассказывает Васильченко.

Кроме того, он отмечает что хлебпредприятия столкнулись с дефицитом рабочей силы, поскольку много работников в крупных городах приезжали из пригородов, а сейчас не имеют возможности приехать. Однако многие работники просто ночуют на предприятиях

Также по словам Васильченко, хлебпредприятия пока обеспечены всей необходимой инфраструктурой: вода, газ и электричество есть. Предприятиям также была выделена охрана. Запасов зерна и муки в Украине также хватает.

Кроме того, глава совета "Укрхлебпрома" отметил, что вопрос обеспечения населения хлебом зависит не только от работы производителей, но и от работы сетей, которые в условиях военного времени работают не совсем стабильно.

В свою очередь президент всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дудченко также говорит о том, что основная проблема это работа сетей

"Основная проблема — логистика. Хлеб есть. Его надо развести. Сейчас если все будет нормально, без паники, то будем возить. Западная Украина печет, все работает. Под Киевом заводы работают, в Киеве есть проблема немного с производством, хлеб есть - его вывезти тяжело. Ну, работаем над этим. Много закрыто магазинов. Сейчас магазины тоже должны подтвердить, что им надо это все", - говорит Дудченко.

По его словам, производители максимально сдают продукцию в работающие магазины, а также начали работать напрямую с территориальной обороной.

В свою очередь в торговой сети "АТБ" сообщают, что их магазины работают в усиленном режиме. В настоящее время компания делает все возможное, чтобы обеспечить покупателей продуктами питания и товарами первой необходимости в максимальном объеме.

Есть перебои со снабжением определенными продуктами питания и товарами от отдельных поставщиков и производителей. Особенно тех, кто находится в зонах вооруженных столкновений и испытывает проблемы с выходом персонала к работе и логистическим обеспечением поставок. Компания решает проблему обеспечения товара на полках магазинов, перераспределяя остатки между магазинами и пользуясь сделанными остатками на собственных складских центрах.

Однако на складах АТБ достаточное количество товарных остатков для обеспечения потребительского спроса. Логистическая и транспортная инфраструктура компании работает в максимально усиленном режиме.

Закрыты только те магазины АТБ, которые находятся в зоне непосредственных боевых действий. Это Мелитополь, Новая Каховка, Херсон, г. Киев (район Оболони, Троещина), Староконстантиновка.

Внедрены планы действий по обеспечению безопасности сотрудников этих магазинов. Проводится почасовой мониторинг ситуации по всем регионам. При стабилизации ситуации в зоне вооруженных столкновений магазины торговой сети "АТБ" возобновляют свою деятельность с учетом всех необходимых мер безопасности для покупателей.

В Fozzy Group (Сильпо) сообщили, что их торговые сети оперативно реагируют на ситуацию с наличием продуктов в супермаркетах. "На складах достаточно запасов. Однако из-за проблем на дорогах мы доставляем товары дольше обычного" — говорят в компании.