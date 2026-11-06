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ЕС требует от Украины открыть экспорт природного газа

ОГТСУ
Еврокомиссия ожидает от Украины дальнейшего открытия газового рынка. Фото: ОГТСУ

Еврокомиссия назвала снятие запрета на экспорт газа одним из важных шагов, которые Украина должна предпринять в рамках реформы газового рынка. Наряду с этим ЕС ожидает постепенной отмены ПСО и надлежащего обособления (анбандлинга) операторов газораспределительных систем.

Как пишет Dilo, об этом говорится в ежегодном отчете Европейской комиссии по Украине за 2026 год, обнародованном в рамках Пакета расширения ЕС, сообщает РБК-Украина.

В ЕС отметили лишь незначительный прогресс в этой сфере – в частности отмену спецобязанностей (ПСО) для генерации электроэнергии из газа.

В Еврокомиссии считают, что реформы, в частности обеспечение надлежащего анбандлинга операторов газораспределительных систем, постепенная отмена ПСО и снятие запрета на экспорт природного газа, остаются важным приоритетом для Украины

В документе также отмечается, что работу над постепенной либерализацией энергетических рынков и созданием механизма финансирования потребностей уязвимых потребителей необходимо ускорить.

Ранее Украина уже сделала первый шаг в этом направлении, разрешив частным газодобывающим компаниям временный контрольируемый экспорт части собственного газа.

В октябре Украинская энергетическая биржа (УЭБ) провела первые торги по продаже около 12,75 млн куб м природного газа украинской добычи на экспорт. Общая стоимость проданного газа составила около 9,36 млн. евро.

Торги прошли после решения Кабмина от 7 октября о частичном открытии экспорта газа украинской добычи.

По новому механизму добывающие предприятия могут ежемесячно продавать для экспорта до 15% газа, переданного ими ГТС в предыдущем месяце. Продавцов и лимиты утверждает Минэнерго, а покупателями на специализированных биржевых сессиях могут быть только компании-нерезиденты.

Заметим, что экспорт газа внутренней добычи оставался под запретом с начала российского полномасштабного вторжения в 2022 году.

Ранее сообщалось, что Молдова может приступитьк закупке природного газа украинской добычи уже в течение отопительного сезона 2026-2027 годов. Украина готова к поставкам, однако объемы, цену и другие коммерческие условия сторонам еще предстоит согласовать.

Автор:
Светлана Манько

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