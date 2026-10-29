Молдова может начать покупать украинский газ уже этой зимой

Молдова может приступить к закупке природного газа украинской добычи уже в течение отопительного сезона 2026-2027 годов. Украина готова к поставкам, однако объемы, цену и другие коммерческие условия сторонам еще предстоит согласовать.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление посла Украины в Молдове Пауна Роговея сообщает NewsMaker.

По словам дипломата, возможные поставки газа обсуждали во время недавнего визита молдавской делегации в Киев.

Украинская сторона заявила о готовности продавать Молдове определенный объем ресурса.

Роговей отметил, что одним из преимуществ украинского газа может стать короткое транспортное плечо, способное уменьшить расходы на его доставку.

На вопрос, могут ли поставки начаться уже в этом отопительном сезоне, посол ответил утвердительно.

"Да, безусловно. Это произойдет в этом сезоне", - заявил он.

В то же время, окончательных договоренностей пока нет. В Министерстве энергетики Молдовы сообщили, что конкретные параметры возможных закупок станут известны по завершении технических переговоров.

Украина частично открыла экспорт газа

Возможность таких поставок появилась после решения правительства частично возобновить экспорт природного газа украинской добычи.

Частные добывающие компании могут ежемесячно продавать за границу до 15% газа, переданного ими в газотранспортную систему в предыдущем месяце.

Газ для экспорта продается на специализированных биржевых торгах, а покупателями могут выступать компании-нерезиденты.

15 октября на первых таких торгах было продано около 12,75 млн. куб. м газа. По условиям соглашений, этот ресурс должен поставляться на границу с Польшей.

Напомним, ранее Украина и Молдова договорились расширять сотрудничество в энергетике, в частности, в сфере транспортировки природного газа и прохождения отопительного сезона.