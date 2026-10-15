Украина и Молдова готовят новое энергетическое соглашение: что будет с газом и импортом света

Украина и Молдова готовят совместный документ по дальнейшему сотрудничеству в энергетике, прежде всего в сферах транспортировки природного газа по общему газовому коридору и возможности импорта дополнительных объемов электроэнергии.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение министра энергетики Дениса Шмыгаля.

"Одна из ключевых тем – прохождение зимнего периода. Украина и Молдова сталкиваются с общими вызовами в работе электроэнергетических систем и вопросе обеспечения природным газом", – отметил он по итогам встречи с премьер-министром Василием Тофаном в рамках рабочего визита в Молдову.

Кроме того, во время переговоров стороны скоординировали общие шаги по решению проблемной ситуации на реке Днестр.

Еще одним важным блоком вопросов стало ускорение транзита горючего через территорию Молдовы. По словам Шмыгаля, речь идет о сокращении очередей автомобильных цистерн на границе и обеспечении оперативной поставки горючего в Украину.

В этом контексте стороны подняли вопрос упрощения процедур на украинско-молдавской границе, в частности обсудили введение практики совместного контроля в пунктах пропуска и организацию соответствующих двусторонних консультаций.

Во время отдельной встречи Шмыгаля с министром энергетики Молдовы Дорином Жунгиетом чиновники обсудили привлечение дополнительных объемов электроэнергии.

"Совместно с молдавскими коллегами работаем над расширением пропускной способности наших интерконнекторов. Это обеспечивает альтернативные маршруты передачи электроэнергии в аварийных ситуациях, что особенно важно в условиях постоянных российских обстрелов", – сообщил министр.

Напомним, ЧАО "Укргидроэнерго" 9 апреля 2026 заключило первое соглашение в рамках новой секции "Импорт-Экспорт электрической энергии" на Украинской энергетической бирже (УЭБ). Компания выступила инициатором аукциона и осуществила продажу электрической энергии по направлению Украина-Молдова.