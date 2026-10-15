Между Украиной и Молдовой достраивают временный мост через Днестр: что уже сделали (ФОТО)

Группа компаний Autostrada завершает работы в русле Днестра по строительству временного моста между Украиной и Молдовой.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Autostrada.

Отмечается, что строительство временного моста через Днестр между Украиной и Молдовой переходит к новому этапу. Строители завершают работы в молдавской части русла и выходят со строительством прямо на берег.

Временный мост возводят в направлении будущего международного пункта пропуска "Ямполь – Косеуц". Чтобы открыть движение до конца года строительство ведется круглосуточно.

Каким будет новый мост

Как рассказали в Autostrada, общая длина постройки составит 276 метров. В настоящее время уже построено 180 метров моста и установлено 15 из 24 металлических опор. Каждая опора состоит из восьми трубчатых элементов и трех ледорезов, защищающих конструкцию от ледовых нагрузок.

Проезжая часть временного моста будет проходить примерно на высоте 11 метров над уровнем Днестра. Пролетное строение формируют из металлических балок и железобетонных плит. На поверхности плит предусмотрена специальная насечка, обеспечивающая лучшее сцепление колес с покрытием.

Параллельно компания активно работает на подходах к временному мосту. С украинской стороны завершают строительство около 3 км новой подъездной дороги. Следующим этапом предусмотрено обустройство съезда на молдавском берегу и присоединение временного моста к существующей дорожной сети Молдовы.

Важность моста Ямполь – Косеуц для логистики

После открытия временного перехода Виннитчина получит прямое транспортное сообщение с молдавским городом Сороки. Это будет способствовать стабильному и динамичному пассажиропотоку через украинско-молдавскую границу, демонстрирующую в этом году самые высокие темпы прироста количества сечений.

В частности, за июнь-август 2026 года на границе Украины и Молдовы зафиксировано около 2,25 млн сечений – на 12,9% больше, чем за аналогичный период 2025 года. В условиях военного положения новый маршрут станет дополнительным направлением для стабильной пограничной и международной логистики.

Ранее сообщалось, что правительство выделило 718 миллионов гривен на обеспечение транспортного сообщения Одесской области и Молдавии .

В то же время временный мост создаст необходимые условия для возобновления строительства международного мостового перехода через Днестр длиной 1309 метров. Реализацию этого масштабного проекта Autostrada начала в 2021 году, однако с началом полномасштабной войны работы были приостановлены.

Напомним, строительная компания Autostrada продолжает выполнение работ на всех своих объектах согласно утвержденным графикам, несмотря на недавнюю остановку государственного финансирования.