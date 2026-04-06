718 млн грн потратят из бюджета на обеспечение транспортного сообщения с Молдовой и в Одесской области

Правительство выделило 718 миллионов гривен на обеспечение транспортного сообщения с юго-западной частью Одесской области и Молдовой.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Отмечается, что это позволит поддержать бесперебойную логистику как внутри региона, так и обеспечить международные перевозки грузов и пассажиров с Молдовой и Румынией.

Решение позволяет обеспечить альтернативные пути у моста в населенном пункте Маяки, который был поврежден в конце 2025 года в результате российских обстрелов. Сооружение является ключевой логистической артерией юга Одещины.

Что планируют сделать

В Мининфраструктуре отметили, что планируется создать резервные решения в районе моста в Маяках, что позволит сформировать дополнительные логистические маршруты и снизить уязвимость критической инфраструктуры.

Кроме того, в решении говорится об обустройстве мостового перехода на пункте пропуска Ямполь - Косеуц в Винницкой области.

Предусмотрено строительство отдельных инфраструктурных решений, которые обеспечат создание резервного автомобильного сообщения и усилят устойчивость транспортно-логистического сообщения не только с Молдовой, но и в направлении портов Дунайского региона.

Ранее Украина и Молдова договорились об открытии нового пункта пропуска, который будет работать круглосуточно для пассажирского и грузового сообщения.