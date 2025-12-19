Рух мостом на трасі Одеса - Рені перекрито: що відомо

Зранку 19 грудня повністю перекрито рух мостом на автодорозі М-15 Одеса - Рені в селі Маяки Одеської області. Споруда, яка є ключовою логістичною артерією півдня регіону, зазнала пошкоджень унаслідок ворожих обстрілів.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Агентства відновлення.

Перекриття мосту на М-15 Одеса - Рені

Міст є ключовою логістичною артерією, що з’єднує Одесу з півднем Одеської області. Навіть під час повномасштабної війни на споруді проводили необхідні ремонтні роботи в межах експлуатаційного утримання.

Для місцевих жителів цей шлях має критичне значення: він забезпечує швидкий доїзд екстрених служб, рятувальників та стабільне сполучення між населеними пунктами регіону.

Саме тому будівництво й утримання мостів у прифронтових та прикордонних регіонах визначені одним із пріоритетів уряду, Міністерства розвитку та Агентства відновлення.

Водночас міст неодноразово зазнавав ворожих ударів.

Із 8:00 сьогодні рух мостом повністю перекрито з міркувань безпеки.

"Щодо термінів відновлення руху наразі сказати точно неможливо. Адже з огляду на безпекову ситуацію роботи з відновлення там не проводяться. Триває експертиза та оцінка стану конструкцій", - наголошують в пресслужбі.

У пресслужбі ДПСУ також зазначили, що через російську атаку по об’єкту інфраструктури поблизу Маяків тимчасово зупинено рух трасою Одеса–Рені. Це ускладнило проїзд до низки пунктів пропуску на Одещині, зокрема на напрямках до Молдови та Румунії.

Громадян, які в’їжджають в Україну в напрямку Одеси, попереджають про обмеження руху та перенаправляють на альтернативні маршрути. Взаємодію з прикордонною поліцією Республіки Молдова посилено.

Для перетину кордону рекомендують користуватися пунктами пропуску у Вінницькій області, а також Мамалига і Сокиряни в Чернівецькій області. На пункті пропуску Могилів-Подільський уже зафіксовано збільшення транспортного потоку, водночас пропуск здійснюється у посиленому режимі.

Нагадаємо, через атаку РФ на об’єкт критичної інфраструктури в Одеській області тимчасово зупинено пропуск через окремі пункти на українсько-молдовському кордоні. Перевізникам і громадянам радять користуватися альтернативними пунктами пропуску у Вінницькій та Чернівецькій областях.