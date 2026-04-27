Мінфін назвав строки надходження перших коштів із кредиту ЄС на 90 млрд євро

Європейський Союз
Європейський Союз нарешті узгодив кредит для України на 90 млрд євро / Depositphotos

Перші надходження коштів у межах нової європейської фінансової допомоги Україні загальним обсягом 90 млрд євро на 2026–2027 роки очікуються вже у травні-червні 2026 року. 

Як інформує Delo.ua, про це повідомили в Міністерстві фінансів України на запит "Укрінформу". 

У відомстві зазначили, що фінансування надаватиметься через спільні запозичення Європейського Союзу на ринках капіталу під гарантії бюджету блоку. Це стане другим випадком масштабного спільного боргового фінансування ЄС після антикризових програм часів пандемії.

За попереднім планом Україна отримуватиме по 45 млрд євро у 2026 та 2027 роках. Із суми, передбаченої на 2026 рік, 16,7 млрд євро планують спрямувати на соціальну бюджетну підтримку, ще 28,3 млрд євро — на оборонні потреби.

Бюджетна підтримка складатиметься з двох частин: 8,35 млрд євро у форматі макрофінансової допомоги та ще 8,35 млрд євро через програму Ukraine Facility.

Загалом за два роки близько 30 млрд євро з пакета підуть на підтримку державного бюджету, тоді як решта 60 млрд євро буде спрямована на військову допомогу Україні.

У Мінфіні додали, що після затвердження кредиту Ukraine Support Loan сторони продовжують технічні консультації щодо остаточних параметрів угоди, зокрема кількості та обсягів траншів.

Також у міністерстві нагадали, що за умовами програми Україна повертатиме позику лише після виплати Росією репарацій. Якщо цього не станеться, ЄС може використати заморожені російські активи для погашення боргу.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, на що буде спрямовано перший транш у межах затвердженого європейського кредиту на 90 мільярдів євро. За його словами, гроші підуть на внутрішнє виробництво для захисту країни, а також на енергетику.

Тетяна Гойденко