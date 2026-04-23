Рада ЄС остаточно схвалила пакет допомоги Україні обсягом €90 млрд: куди спрямують кошти

Рада ЄС офіційно затвердила фінансовий інструмент Ukraine Support Loan, що передбачає виділення 90 млрд євро для України на 2026-2027 роки. Кошти будуть залучені шляхом запозичень Європейського Союзу на міжнародних ринках, а їх повернення гарантується бюджетним резервом блоку.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Для надання позики внесено зміни до багаторічної фінансової перспективи ЄС на 2021–2027 роки, що створює правові підстави для запозичення та подальшого спрямування коштів Україні.

Планується, що Україна отримуватиме по 45 млрд євро щороку. У 2026 році кошти розподілять наступним чином: 16,7 млрд євро підуть на підтримку державного бюджету; 28,3 млрд євро будуть спрямовані на оборонні потреби. Очікується, що перший транш надійде найближчим часом.

Ця фінансова допомога спрямована не лише на подолання наслідків війни, а й на підтримку реформ у державному управлінні та сфері верховенства права, що є частиною інтеграційного процесу до ЄС. Також програма передбачає розвиток оборонно-промислової бази та спільні проєкти в галузі військових технологій.

Міністр фінансів України Сергій Марченко зазначив: "Інструмент ЄС на 90 млрд євро стане одним із ключових елементів фінансової стійкості України у 2026-2027 роках… Ухвалене рішення гарантує безперервність фінансування у період боротьби проти російської агресії".

Нагадаємо, 22 квітня посли країн Європейського Союзу схвалили надання Україні кредиту обсягом 90 млрд євро та погодили 20-й пакет санкцій проти Росії.