Посли ЄС погодили 90 млрд євро кредиту для України та 20-й пакет санкцій проти РФ

Посли країн Європейського Союзу схвалили надання Україні кредиту обсягом 90 млрд євро та погодили 20-й пакет санкцій проти Росії.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє кореспондентка "Суспільного" з посиланням на речника головування Кіпру в Раді ЄС.

Після політичного погодження рішення мають пройти письмову процедуру остаточного затвердження. Очікується, що вона завершиться завтра у другій половині дня, після чого рішення набуде чинності без додаткових засідань, якщо не буде заперечень з боку держав-членів.

Кредит для України є частиною довгострокової фінансової підтримки ЄС, спрямованої на стабілізацію державного бюджету та забезпечення макрофінансової стійкості.

Паралельно 20-й пакет санкцій посилює економічний тиск на Росію в умовах продовження війни.

Нагадаємо, Угорщина заблокувала виділення кредиту Україні від Європейського Союзу на суму 90 мільярдів євро, допоки не буде відновлено транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба", та заблокувала ухвалення 20-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Пізніше новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр повідомив, що Віктор Орбан, який наразі йде у відставку, має зняти вето на виділення кредиту Європейського Союзу в розмірі 90 мільярдів євро.