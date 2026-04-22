Словаччина підтримає 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії, але є умова

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що його країна готова підтримати 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії після того, як Словаччина "отримала сигнал" про можливе відновлення поставок російської нафти трубопроводом "Дружба".

передає "Суспільне".

"Ми отримали сигнал про можливе відновлення постачання нафти, і я можу лише зазначити, що ми готові підтримати навіть 20-й пакет санкцій проти Росії, оскільки, за нашою оцінкою, це не матиме істотного впливу на економіку Словаччини", — наголосив Бланар.

Втім, він акцентував, що Словаччина зробить це лише тоді, коли "російська нафта надійде до Словаччини трубопроводом "Дружба".

Міністр підкреслив, що "не пускати нафту до Словаччини та Угорщини" — це "політичне рішення" президента України Володимира Зеленського.

Напередодні Bloomberg із посиланням на свої джерела писав, що відновлення транспортування "Дружбою" нібито планували вже на 21 квітня, коли мали відбутися технічні випробування трубопроводу.

21 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна відновила пошкоджену внаслідок російського удару ділянку нафтопроводу "Дружба" та забезпечила технічну можливість його роботи.

Про 20-й пакет санкцій

Європейський Союз планував ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії до четвертих роковин повномасштабного вторгнення РФ в Україну — до 24 лютого 2026 року.

Тоді в Угорщині та Словаччині заявили, що блокуватимуть всі важливі для України рішення, поки не відновиться транзит російської нафти нафтогоном "Дружба".

Новий пакет санкцій охоплює три основні блоки:

Енергетика: запроваджується повна заборона на морські перевезення російської сирої нафти та посилюється контроль за тіньовим флотом (додано 43 судна до списку, їхня загальна кількість сягає 640). Забороняється технічне обслуговування танкерів і криголамів для перевезення СПГ.

Фінанси: до списку санкцій додають ще 20 російських регіональних банків, вводяться обмеження на криптовалютні компанії та платформи, а також заходи проти банків у третіх країнах, які сприяють незаконній торгівлі санкційними товарами.

Торгівля та експорт: забороняється експорт до Росії товарів і послуг на суму понад 360 мільйонів євро, а також металів, хімікатів і критично важливих мінералів на понад 570 мільйонів євро. Вводяться додаткові обмеження на матеріали, що використовуються для виробництва вибухівки та військових потреб, а також квота на імпорт аміаку для обмеження наявного постачання.

Також пакет санкцій проти Росії вперше включає обмеження для портів третіх країн, які працюють із російською нафтою.