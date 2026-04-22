Курс валют на 22 квітня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні зміцнився на 1 копійку, водночас євро подорожчало на 3 копійки, встановивши новий історичний максимум.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 22.04.2026 (середа).

Курс долара

1 долар США – 44,11 грн (+1 коп.).

Курс євро

1 євро – 51,91 грн (+3 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 12,27 грн (+1 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 43,75/43,90 Євро 51,50/52,10 Злотий 12,02/12,30

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 22 квітня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 43,60/44,50 51,70/52,70 Ощадбанк 43,60/ 44,55 51,60/52,80 12,30 / 12,90 ПУМБ 43,60/ 44,55 51,60 / 52,80 12,30 / 12,90 Укргазбанк 43,60/ 44,55 51,60/52,80 12,30 / 12,90 Райффайзен 43,65/ 44,52 51,74 / 52,52

Зауважимо, валютний ринок України, у квітні демонструватиме відносну стабільність, попри тиск з боку цін на пальне. За прогнозами банкірів, ситуативні коливання на готівковому ринку будуть стриманими, а курс купівлі долара може тимчасово знизитися через зростання пропозиції від населення.