Курс валют на 22 квітня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс долара США щодо гривні зміцнився на 1 копійку, водночас євро подорожчало на 3 копійки, встановивши новий історичний максимум.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 22.04.2026 (середа).
Курс долара
- 1 долар США – 44,11 грн (+1 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 51,91 грн (+3 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 12,27 грн (+1 коп.).
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|43,75/43,90
|Євро
|51,50/52,10
|Злотий
|12,02/12,30
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 22 квітня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|43,60/44,50
|51,70/52,70
|Ощадбанк
|43,60/ 44,55
|51,60/52,80
|12,30 / 12,90
|ПУМБ
|43,60/ 44,55
|51,60 / 52,80
|12,30 / 12,90
|Укргазбанк
|43,60/ 44,55
|51,60/52,80
|12,30 / 12,90
|Райффайзен
|43,65/ 44,52
|51,74 / 52,52
Зауважимо, валютний ринок України, у квітні демонструватиме відносну стабільність, попри тиск з боку цін на пальне. За прогнозами банкірів, ситуативні коливання на готівковому ринку будуть стриманими, а курс купівлі долара може тимчасово знизитися через зростання пропозиції від населення.