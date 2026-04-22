Польська компанія завезла в Росію понад 100 елітних авто на 49 млн злотих: як обходили санкції

У Польщі викрили незаконну схему постачання дорогих автомобілів до Росії, попри дію санкцій Європейського Союзу. Загалом вивезли понад 100 машин на суму понад 49 млн злотих (приблизно 600 млн грн).

Як інформує Delo.ua, про це повідомив польський сайт RMF24.

Як працювала схема

За даними Національної податкової адміністрації, білоруси зареєстрували в Польщі компанію, через яку у 2022-2023 роках закуповували елітні автомобілі в Західній Європі.

Далі автівки вивозили до Росії через Польщу, Литву та Білорусь, хоч в документах зазначали інші пункти призначення. Загалом вивезли понад 100 машин на суму понад 49 млн злотих.

Компанію оштрафували на 20 млн злотих – це максимальне покарання. У податковій зазначають, що це одна з найбільших таких справ у Польщі.

Нагадаємо, що Росія продовжує отримувати автомобілі західних брендів через Китай, попри санкції та офіційні заяви виробників про припинення постачання.

Як світові бренди вийшли з російського ринку

Після початку війни в Україні світові автовиробники масово йшли з російського ринку. Залишили Росію Renault та Nissan, також у країні закрився завод Toyota. Автовиробники продавали свої активи місцевим компаніям за символічні суми, зберігши можливість викупити їх протягом кількох років.

У грудні повідомлялося, що південнокорейський автовиробник Hyundai не може викупити назад свій колишній завод у Санкт-Петербурзі, який продала після початку війни за 10 тисяч рублів (приблизно $100).

Hyundai стала не єдиною компанією, яка втратила свої заводи та виробництва в Росії.

Японська Mazda Motor також втратила таке право. Вона не викупила 50% свого російського заводу у колишнього партнера Sollers.

Renault, Ford, Nissan та Mercedes-Benz також мають опціони на зворотний викуп, термін дії яких спливає у період з 2027 по 2029 рік. Toyota та Volkswagen продали свої активи без права зворотного викупу.