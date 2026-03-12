Запланована подія 2

Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Південна Корея посилює заходи проти незаконного експорту автомобілів до Росії

fuerth, germany, february, toyota
Сеул посилює боротьбу з незаконним постачанням авто на російський ринок / Depositphotos

Митні органи Південної Кореї активізують боротьбу зі сплеском нелегального експорту автомобілів, що прямують до РФ через країни-посередники, зокрема Китай, Казахстан і Киргизстан.

Як пише Delo.ua, про це повідомив The Independent.

Митна служба Південної Кореї повідомила, що минулого року цей експорт зріс більш ніж у п'ять разів, порівняно з 2024 року − до $100,8 млн.

У ході розслідування з'ясувалося, що деякі постачальники збрехали про кінцевий пункт призначення автомобілів, вказуючи сусідні країни, такі як Казахстан і Киргизстан, тоді як їхнім справжнім пунктом призначення була РФ.

Надалі вони закуповували нові автомобілі, а потім маскували їх під вживані для подальшої переправляння до Росії через країни-посередники.

Багато з цих авто були німецькими преміум-брендами, імпортованими до Кореї.

Також відомо, що торгівля автомобілями від Toyota та Mazda до німецьких люксових моделей триває частково через неформальні мережі, що дозволяють російським дилерам замовляти їх через китайських посередників. Більшість з цих авто виготовлені в Китаї. 

Нагадаємо, що Росія продовжує отримувати автомобілі західних брендів через Китай, попри санкції та офіційні заяви виробників про припинення постачання.

Автор:
Ольга Сич