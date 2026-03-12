Топ-10 автоімпортерів заробили понад 100 млрд грн за рік: хто контролює ринок

Десять найбільших імпортерів автомобілів в Україні за підсумками 2025 року сукупно отримали понад 100 млрд гривень виручки. Лідером ринку стала компанія Toyota Ukraine, яка за рік заробила більше як 24,5 млрд грн.

Про це пише Delo.ua з посиланням на фінансові показники компаній-імпортерів.

Український авторинок залишається одним із найбільших сегментів імпортної торгівлі. За різними оцінками, у 2025 році в Україну ввезли близько 440–450 тисяч легкових автомобілів, причому понад 70–80% з них були вживаними.

При цьому ринок продовжував зростати: лише за січень–липень 2025 року в країну імпортували 224,5 тис. автомобілів, що на 17% більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

Хто заробляє найбільше на імпорті авто

Лідером за виручкою серед імпортерів стала Toyota Ukraine — 24,56 млрд грн. Друге місце посіла "Віннер Імпортс Україна" з доходом 16,85 млрд грн, а третє — AWT Баварія, яка отримала 12,81 млрд грн.

До першої п’ятірки також увійшли:

Renault Ukraine — 7,92 млрд грн

Єврокар (офіційний виробник автомобілів марки Škoda в Україні) — 7,44 млрд грн

Інші компанії з десятки показали такі результати:

"Пежо Сітроен Україна" — 7,37 млрд грн

Віннер Автомотів — 7,22 млрд грн

AWT Баварія Київ — 7,20 млрд грн

Хюндай Мотор Україна — 5,24 млрд грн

"АВТО Інтернешнл" (офіційний дистриб'ютор автомобілів і мототехніки SUZUKI в Україні) — 4,89 млрд грн

Загалом, перша трійка імпортерів сформувала понад половину доходів у топ-10, що свідчить про значну концентрацію українського авторинку.

Які авто ввозять в Україну

Найпопулярнішими залишаються бензинові автомобілі, на які припадає близько 48,5% імпорту. На другому місці — електромобілі (22,1%), які вже випередили дизельні авто (20,6%). Частка гібридів становить близько 8,8%.

Електрокари стали одним із найдинамічніших сегментів. Лише за частину 2025 року в Україну ввезли понад 40 тисяч електромобілів загальною вартістю близько $810 млн.

Звідки найчастіше імпортують автомобілі

Найбільшим постачальником легкових авто для України є Німеччина, звідки за перші сім місяців року ввезли майже 50 тис. машин. Також серед ключових країн-експортерів — США, Китай, Японія та Південна Корея.

