Чому китайські авто після торішнього рекорду раптом зникли з топ-10 продажів в Україні у лютому

Попри те, що у 2025 році українці придбали майже 40 тисяч нових і вживаних автомобілів китайського виробництва, у лютому жодна китайська модель не потрапила до топ-10 найпопулярніших . Десять лідерів ринку склали значну частку продажів нових легковиків, і більшість із них — кросовери.

Чому так сталося та чого очікувати найближчим часом, у коментарі Delo.ua пояснив аналітик Інституту досліджень авторинку Остап Новицький.

Куди в лютому поділися китайські авто

За підсумками лютого 2026 року українці купили близько 4,4 тис. нових легковиків — це на 10% менше, ніж торік. Водночас 42% ринку сформували лише десять моделей, і всі вони — кросовери. Лідером традиційно став Toyota RAV4. Водночас у топі відсутні автомобілі китайського виробництва.

Остап Новицький наголошує, що відсутність китайських моделей у лютневому топ-10 не означає різкого згортання їхніх позицій на ринку і не спростовує загального тренду 2025 року.

За його словами, торік в Україні було здійснено 278,6 тис. перших реєстрацій вживаних легкових авто та майже 80 тис. нових. Із них китайського виробництва — 5,1 тис. серед вживаних (1,8%) і 20 тис. серед нових, що становило 25% ринку нових автомобілів.

Отже, йдеться не про втрату системних позицій китайських брендів, а радше про ситуативну зміну структури попиту на початку 2026 року. Динаміка останніх років свідчить про зворотне: якщо у 2023 році частка нових авто китайського виробництва становила 13,7% (7,8 тис. од.), у 2024-му — вже 16,4% (10,8 тис.), то у 2025 році вона зросла до 25% (20 тис. авто), ставши рекордною.

Перехід на "нову еру китайців"

"Станом на сьогодні можна сказати, що минулий рік став рекордним для китайського імпорту авто в Україні, але тут треба додати, що це була саме "нова ера китайців", — зазначає Новицький.

Він нагадує, що перша хвиля масового імпорту у 2005–2008 роках сформувала репутацію дешевих і не надто надійних автомобілів. Натомість нинішні китайські виробники — це вже повноцінні глобальні гравці, які конкурують із традиційними лідерами не лише ціною, а й технологіями.

Зокрема, BYD у 2025 році продав 4,6 млн авто, обійшов Ford та випередив Tesla за продажами чистих електромобілів. Geely увійшов до світового топ-10, тоді як Toyota і Volkswagen зберігають лідерські позиції.

"Тому надалі ринки не "заповняться відомими брендами", а радше поділяться. Ми побачимо нову реальність, де у глобальному топ-10 половина назв буде з китайським корінням", — вважає експерт.

Що стримує китайські авто у 2026 році

Нові тенденції на українському ринку Новицький пояснює кількома чинниками. По-перше, більшість китайського імпорту — це електромобілі, на які з початку року нараховується ПДВ. По-друге, у Китаї діє "правило 180 днів", яке ускладнює швидкий експорт нових авто для перепродажу за кордон.

"Машину не можна сьогодні купити і продати в Україну, як це було раніше, а лише через 180 днів", — пояснює він.

Крім того, наприкінці 2025 року попит на електромобілі був значною мірою задоволений.

"Попит був лавиноподібно закритий наприкінці 2025-го, хто хотів – купив, і відновлення попиту не варто очікувати раніше середини 2026", — зазначає експерт.

Водночас він додає, що поки китайські авто залишатимуться дешевшими за європейські чи японські аналоги, вони поступово відбиратимуть частку ринку. Додатковим драйвером може стати подорожчання пального, що стимулюватиме інтерес до електрокарів.

Чому на українському авторинку домінують кросовери

Коментуючи те, що лютневий топ-10 повністю складається з позашляховиків, Новицький заперечує зв’язок із погодними умовами.

"Інтерес до кросоверів абсолютно не пов’язаний з погодою, кліматом чи дорогами. Це намагання мати все й одразу: габарити хетчбека чи седана, місткість універсала, високу посадку і певні задатки позашляховика", — пояснює він.

Щодо порівняння з Toyota RAV4, експерт вважає, що йдеться не лише про бренд, а про різну філософію володіння.

"RAV4 купують ті, хто мислить категоріями збереження капіталу — це інвестиція з нульовим ризиком. А електричний кросовер із Китаю — це радше сучасний гаджет: емоції, дизайн і економія тут і зараз, але з прийняттям ризиків швидшого знецінення", — підсумував Новицький.

Нагадаємо, чи втратять китайські бренди частку ринку у 2026 році.