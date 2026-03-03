Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,23

+0,13

EUR

50,60

--0,26

Готівковий курс:

USD

43,51

43,38

EUR

50,95

50,70

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ринок електромобілів в Україні обвалився: у лютому імпорт нових авто впав майже на 85%

електромобіль
Ринок електромобілів в Україні обвалився / Depositphotos

Лютий 2026 року став періодом різкого спаду на ринку легкових електромобілів в Україні. Головним каталізатором змін стало відновлення сплати ПДВ на імпорт, що набуло чинності з 1 січня. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітиків Інституту досліджень авторинку.

Статистичні показники

  • Внутрішні перепродажі: 1 916 угод (падіння на 47,4% за місяць, та на 31,9% у річному вимірі).
  • Імпорт вживаних авто: 803 одиниці (скорочення на 43,2% за місяць, та 79,2% у річному вимірі).
  • Нові електромобілі: лише 135 одиниць (падіння на 84,6% за місяць, на 79,4%  у річному вимірі).
Фото 2 — Ринок електромобілів в Україні обвалився: у лютому імпорт нових авто впав майже на 85%

Внутрішній ринок

Сегмент вживаних авто всередині країни залишається найбільш стабільним, оскільки на ці машини не впливають нові митні платежі.

Лідером симпатій залишається Nissan Leaf як найбільш доступний квиток у світ електромобільності. Високий попит зберігається на лінійку Tesla (Model 3, Y, S) завдяки розвиненому сервісу.

Також українці активно обирають прагматичні європейські рішення — Volkswagen e-Golf, Renault ZOE та кросовер ID.4.

Фото 3 — Ринок електромобілів в Україні обвалився: у лютому імпорт нових авто впав майже на 85%

Імпорт вживаних авто

Попри додаткові витрати, "пригон" із США та Європи триває, проте покупці стали вибагливішими. Основний обсяг імпорту забезпечують Tesla Model Y та Model 3, які цінують за швидкий подальший перепродаж.

У бюджетному сегменті стабільно завозять Chevrolet Bolt EV та корейські кросовери Hyundai Kona і KIA Niro.

Для корпоративних потреб та служб доставки популярним залишається імпорт Renault ZOE.

Фото 4 — Ринок електромобілів в Україні обвалився: у лютому імпорт нових авто впав майже на 85%

Нові авто

Сегмент нових електромобілів майже повністю окупований брендами з КНР: 115 із 135 проданих авто виготовлені в Китаї. Безумовним лідером є BYD з моделями Sea Lion та Song Plus.

Високу динаміку демонструє преміальний Zeekr, а також гаджет-орієнтований Xiaomi YU7.

Навіть традиційні бренди, як-от Audi (Q4 e-tron) та Honda (e:NP2), представлені на ринку переважно версіями китайської збірки, що пропонують краще співвідношення ціни та технологій.

Фото 5 — Ринок електромобілів в Україні обвалився: у лютому імпорт нових авто впав майже на 85%

Нагадаємо, в січні 2026 року першу реєстрацію в Україні отримали всього 1 374 вживані електромобілі — падіння на 94,5% порівняно з груднем і на 53,7% у річному вимірі. Ринок взяв паузу після грудневого буму.

Автор:
Тетяна Бесараб