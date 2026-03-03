Ринок електромобілів в Україні обвалився: у лютому імпорт нових авто впав майже на 85%

Лютий 2026 року став періодом різкого спаду на ринку легкових електромобілів в Україні. Головним каталізатором змін стало відновлення сплати ПДВ на імпорт, що набуло чинності з 1 січня.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітиків Інституту досліджень авторинку.

Статистичні показники

Внутрішні перепродажі: 1 916 угод (падіння на 47, 4% за місяць, та на 31,9% у річному вимірі).

Імпорт вживаних авто: 803 одиниці (скорочення на 43,2% за місяць, та 79, 2% у річному вимірі).

Нові електромобілі: лише 135 одиниць (падіння на 84,6% за місяць, на 79, 4% у річному вимірі).

Внутрішній ринок

Сегмент вживаних авто всередині країни залишається найбільш стабільним, оскільки на ці машини не впливають нові митні платежі.

Лідером симпатій залишається Nissan Leaf як найбільш доступний квиток у світ електромобільності. Високий попит зберігається на лінійку Tesla (Model 3, Y, S) завдяки розвиненому сервісу.

Також українці активно обирають прагматичні європейські рішення — Volkswagen e-Golf, Renault ZOE та кросовер ID.4.

Імпорт вживаних авто

Попри додаткові витрати, "пригон" із США та Європи триває, проте покупці стали вибагливішими. Основний обсяг імпорту забезпечують Tesla Model Y та Model 3, які цінують за швидкий подальший перепродаж.

У бюджетному сегменті стабільно завозять Chevrolet Bolt EV та корейські кросовери Hyundai Kona і KIA Niro.

Для корпоративних потреб та служб доставки популярним залишається імпорт Renault ZOE.

Нові авто

Сегмент нових електромобілів майже повністю окупований брендами з КНР: 115 із 135 проданих авто виготовлені в Китаї. Безумовним лідером є BYD з моделями Sea Lion та Song Plus.

Високу динаміку демонструє преміальний Zeekr, а також гаджет-орієнтований Xiaomi YU7.

Навіть традиційні бренди, як-от Audi (Q4 e-tron) та Honda (e:NP2), представлені на ринку переважно версіями китайської збірки, що пропонують краще співвідношення ціни та технологій.

Нагадаємо, в січні 2026 року першу реєстрацію в Україні отримали всього 1 374 вживані електромобілі — падіння на 94,5% порівняно з груднем і на 53,7% у річному вимірі. Ринок взяв паузу після грудневого буму.