Рынок электромобилей в Украине рухнул: в феврале импорт новых авто упал почти на 85%

Февраль 2026 стал периодом резкого спада на рынке легковых электромобилей в Украине. Главным катализатором изменений стало возобновление уплаты НДС на импорт, вступившее в силу с 1 января.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитиков Института исследований авторынка.

Статистические показатели

Внутренние перепродажи: 1916 сделок (падение на 47, 4% за месяц, и на 31,9% в годовом измерении).

Импорт б/у авто: 803 единицы (сокращение на 43,2% за месяц, и 79, 2% в годовом измерении).

Новые электромобили: всего 135 единиц (падение на 84,6% за месяц, на 79, 4% в годовом измерении).

Внутренний рынок

Сегмент подержанных автомобилей внутри страны остается наиболее стабильным, поскольку на эти машины не влияют новые таможенные платежи.

Лидером симпатий остается Nissan Leaf как самый доступный билет в мир электромобильности. Высокий спрос сохраняется на линейку Tesla (Model 3, Y, S) благодаря развитому сервису.

Также украинцы активно выбирают прагматические европейские решения – Volkswagen e-Golf, Renault ZOE и кроссовер ID.4 .

Импорт б/у авто

Несмотря на дополнительные расходы, "крепостничество" из США и Европы продолжается, однако покупатели стали более требовательными. Основной объем импорта обеспечивают Tesla Model Y и Model 3 , которые ценят быструю дальнейшую перепродажу.

В бюджетном сегменте стабильно завозят Chevrolet Bolt EV и корейские кроссоверы Hyundai Kona и KIA Niro .

Для корпоративных нужд и служб доставки популярным остается импорт Renault ZOE .

Новые авто

Сегмент новых электромобилей почти полностью оккупирован брендами из КНР: 115 из 135 проданных автомобилей изготовлены в Китае. Безусловным лидером является BYD с моделями Sea Lion и Song Plus.

Высокую динамику демонстрирует премиальный Zeekr , а также гаджет-ориентированный Xiaomi YU7 .

Даже традиционные бренды, например Audi (Q4 e-tron) и Honda (e:NP2) , представлены на рынке преимущественно версиями китайской сборки, предлагающими лучшее соотношение цены и технологий.

Напомним, в январе 2026 года первую регистрацию в Украине получили всего 1 374 подержанных электромобиля — падение на 94,5% по сравнению с декабрем и на 53,7% в годовом исчислении. Рынок взял паузу после декабрьского бума.