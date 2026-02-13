Запланована подія 2

Импорт подержанных электромобилей в январе рухнул почти на 95%

В Украине в январе 2026 года первую регистрацию получили всего 1 374 подержанных электромобиля — падение на 94,5% по сравнению с декабрем и на 53,7% в годовом исчислении. Рынок взял паузу после декабрьского бума.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на данные Института исследований авторынка.

Такое резкое изменение связано с возвратом НДС и насыщением внутренних складов импортируемыми авто. Эксперты считают, что это временная аномалия, а не изменение стратегического курса на электрификацию.

Лидеры среди брендов

Несмотря на низкие объемы, традиционные игроки остаются на вершине:

  • Tesla – 337 шт., лидер по инерции, многие машины еще «доезжают» с портов и аукционов.
  • Nissan – 208 шт., популярный бюджетный сегмент.
  • KIA – 120 шт., и Hyundai – 96 шт., стабильный спрос на кроссоверы.
  • Volkswagen – 94 шт., хотя старые модели e-Golf под давлением новых китайских электромобилей.
В десятку также входят Audi, Renault, Chevrolet, Mercedes-Benz и BYD, при этом BYD демонстрирует ускоренный "вход" китайских электрокаров на рынок подержанных автомобилей.

Топ-10 моделей

Наиболее востребованные модели отражают консервативный подход покупателей:

  • Nissan Leaf - 177 шт., проверенное и доступное решение.
  • Tesla Model 3 - 159 шт. и Model Y - 123 шт.
  • KIA Niro и Renault ZOE – городские и коммерческие авто.

Также в десятке: Volkswagen Golf, Hyundai Kona, Chevrolet Bolt, Tesla Model S и KIA Soul.

В январе 2026 года украинский автопарк пополнили 2873 транспортных средства на аккумуляторных источниках питания (BEV).

Автор:
Татьяна Гойденко