Импорт подержанных электромобилей в январе рухнул почти на 95%

В Украине в январе 2026 года первую регистрацию получили всего 1 374 подержанных электромобиля — падение на 94,5% по сравнению с декабрем и на 53,7% в годовом исчислении. Рынок взял паузу после декабрьского бума.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на данные Института исследований авторынка.

Такое резкое изменение связано с возвратом НДС и насыщением внутренних складов импортируемыми авто. Эксперты считают, что это временная аномалия, а не изменение стратегического курса на электрификацию.

Лидеры среди брендов

Несмотря на низкие объемы, традиционные игроки остаются на вершине:

Tesla – 337 шт., лидер по инерции, многие машины еще «доезжают» с портов и аукционов.

– 337 шт., лидер по инерции, многие машины еще «доезжают» с портов и аукционов. Nissan – 208 шт., популярный бюджетный сегмент.

– 208 шт., популярный бюджетный сегмент. KIA – 120 шт., и Hyundai – 96 шт., стабильный спрос на кроссоверы.

– 120 шт., и – 96 шт., стабильный спрос на кроссоверы. Volkswagen – 94 шт., хотя старые модели e-Golf под давлением новых китайских электромобилей.

В десятку также входят Audi, Renault, Chevrolet, Mercedes-Benz и BYD, при этом BYD демонстрирует ускоренный "вход" китайских электрокаров на рынок подержанных автомобилей.

Топ-10 моделей

Наиболее востребованные модели отражают консервативный подход покупателей:

Nissan Leaf - 177 шт., проверенное и доступное решение.

- 177 шт., проверенное и доступное решение. Tesla Model 3 - 159 шт. и Model Y - 123 шт.

- 159 шт. и - 123 шт. KIA Niro и Renault ZOE – городские и коммерческие авто.

Также в десятке: Volkswagen Golf, Hyundai Kona, Chevrolet Bolt, Tesla Model S и KIA Soul.

В январе 2026 года украинский автопарк пополнили 2873 транспортных средства на аккумуляторных источниках питания (BEV).