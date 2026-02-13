- Категория
Импорт подержанных электромобилей в январе рухнул почти на 95%
В Украине в январе 2026 года первую регистрацию получили всего 1 374 подержанных электромобиля — падение на 94,5% по сравнению с декабрем и на 53,7% в годовом исчислении. Рынок взял паузу после декабрьского бума.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на данные Института исследований авторынка.
Такое резкое изменение связано с возвратом НДС и насыщением внутренних складов импортируемыми авто. Эксперты считают, что это временная аномалия, а не изменение стратегического курса на электрификацию.
Лидеры среди брендов
Несмотря на низкие объемы, традиционные игроки остаются на вершине:
- Tesla – 337 шт., лидер по инерции, многие машины еще «доезжают» с портов и аукционов.
- Nissan – 208 шт., популярный бюджетный сегмент.
- KIA – 120 шт., и Hyundai – 96 шт., стабильный спрос на кроссоверы.
- Volkswagen – 94 шт., хотя старые модели e-Golf под давлением новых китайских электромобилей.
В десятку также входят Audi, Renault, Chevrolet, Mercedes-Benz и BYD, при этом BYD демонстрирует ускоренный "вход" китайских электрокаров на рынок подержанных автомобилей.
Топ-10 моделей
Наиболее востребованные модели отражают консервативный подход покупателей:
- Nissan Leaf - 177 шт., проверенное и доступное решение.
- Tesla Model 3 - 159 шт. и Model Y - 123 шт.
- KIA Niro и Renault ZOE – городские и коммерческие авто.
Также в десятке: Volkswagen Golf, Hyundai Kona, Chevrolet Bolt, Tesla Model S и KIA Soul.
В январе 2026 года украинский автопарк пополнили 2873 транспортных средства на аккумуляторных источниках питания (BEV).