Рынок новых электромобилей охладел после декабрьского ажиотажа

Январь 2026 стал периодом прогнозируемого спада на рынке новых электромобилей. После декабрьского ажиотажа, связанного с возвратом НДС, объем регистраций уменьшился до 864 автомобилей, что на 85,2% меньше, чем в декабре.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитиков Института исследований авторынка.

В то же время, в годовом измерении рынок продемонстрировал рост: +35,6% по сравнению с январем 2025 года. Это свидетельствует о сохранении структурного спроса на электромобили, несмотря на удорожание и изменение налоговых условий.

Лидеры среди брендов

Сегмент новых электромобилей в январе характеризовался высокой концентрацией продаж и доминированием китайских производителей.

BYD стал безоговорочным лидером, сформировав около половины месячного объема рынка.

Zeekr и Volkswagen разделили вторую позицию. Для Volkswagen это результат стабильного спроса на модели ID-серии, тогда как для Zeekr – подтверждение позиционирования в премиальном сегменте.

Xiaomi закрепился в пятерке лидеров, демонстрируя стабильный спрос.

Во второй части рейтинга представлены Audi и Toyota, конкурирующие с новыми китайскими брендами, такими как Avatr и Lixiang.

Самые популярные модели

Рынок демонстрирует высокую концентрацию: три модели сформировали около 80% всех продаж в январе.

BYD Sea Lion 06 – лидер месяца среди новых электромобилей.

Zeekr 001 и Volkswagen ID. Unyx показали одинаковые результаты. Следует отметить, что ID. Unyx (аналог Cupra Tavascan для китайского рынка) быстро обогнал по популярности традиционные ID.4 и ID.6.

Honda e:NS1 сохраняет стабильные позиции в своем сегменте.

Xiaomi SU7, Avatr 11 и MG Marvel R ориентированы на покупателей, выбирающих современный дизайн и технологичность.

напомним, в январе 2026 года украинский рынок электрокаров зафиксировал почти полный обвал импорта. Впрочем, эксперты называют ситуацию прогнозируемой: с 1 января в Украине вернулся налог на добавленную стоимость на электромобили. Несмотря на резкое падение ввоза, системный крах рынка в ближайшее время не ожидается.