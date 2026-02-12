Запланована подія 2

Ринок нових електромобілів охолов після грудневого ажіотажу

Ринок нових електромобілів охолов

Січень 2026 року став періодом прогнозованого спаду на ринку нових електромобілів. Після грудневого ажіотажу, пов’язаного з поверненням ПДВ, обсяг реєстрацій зменшився до 864 авто, що на 85,2% менше, ніж у грудні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітиків Інституту досліджень авторинку.

Водночас у річному вимірі ринок продемонстрував зростання: +35,6% порівняно із січнем 2025 року. Це свідчить про збереження структурного попиту на електромобілі, попри подорожчання та зміну податкових умов.

Лідери серед брендів

Сегмент нових електромобілів у січні характеризувався високою концентрацією продажів і домінуванням китайських виробників.

BYD став беззаперечним лідером, сформувавши близько половини місячного обсягу ринку.

Zeekr та Volkswagen розділили другу позицію. Для Volkswagen це результат стабільного попиту на моделі ID-серії, тоді як для Zeekr — підтвердження позиціонування в преміальному сегменті.

Xiaomi закріпився в п’ятірці лідерів, демонструючи стабільний попит.

У другій частині рейтингу представлені Audi та Toyota, які конкурують із новими китайськими брендами, такими як Avatr та Lixiang.

Найпопулярніші моделі

Ринок демонструє високу концентрацію: три моделі сформували майже 80% усіх продажів у січні.

BYD Sea Lion 06 — лідер місяця серед нових електромобілів.

Zeekr 001 та Volkswagen ID. Unyx показали однакові результати. Варто зазначити, що ID. Unyx (аналог Cupra Tavascan для китайського ринку) швидко випередив за популярністю традиційні ID.4 та ID.6.

Honda e:NS1 зберігає стабільні позиції у своєму сегменті.

Xiaomi SU7, Avatr 11 та MG Marvel R орієнтовані на покупців, які обирають сучасний дизайн і технологічність.

нагадаємо, у січні 2026 року український ринок електрокарів зафіксував майже повний обвал імпорту. Втім, експерти називають цю ситуацію прогнозованою: з 1 січня в Україні повернувся податок на додану вартість на електромобілі. Попри різке падіння ввезення, системного краху ринку найближчим часом не очікується.

Автор:
Тетяна Гойденко