Катастрофічне падіння імпорту електромобілів: що буде з цінами та вибором авто навесні

У січні 2026 року український ринок електрокарів зафіксував майже повний обвал імпорту . Втім, експерти називають цю ситуацію прогнозованою: з 1 січня в Україні повернувся податок на додану вартість (ПДВ) на електромобілі. Попри різке падіння ввезення, системного краху ринку найближчим часом не очікується — на це впливають одразу кілька факторів.

Про це у коментарі Delo.ua розповів аналітик Інституту досліджень авторинку Остап Новицький.

Чи можливий дефіцит електрокарів

За словами Новицького, скорочення імпорту має суто календарний характер і не стало несподіванкою для учасників ринку. І дилери, і приватні продавці масово завезли електромобілі до кінця 2025 року, щоб уникнути сплати ПДВ.

"У результаті ціни зросли щонайменше на 20% і продовжували підвищуватися ще з літа минулого року, коли продавці почали поступово готувати покупців до нових умов", — пояснює аналітик.

При цьому дефіциту популярних моделей, за його словами, не буде: обсяги раніше завезених авто значно перевищують поточний попит.

Потенційні обмеження можуть стосуватися лише окремих поставок з Китаю, де держава обмежує експорт субсидованих моделей, однак це не пов’язано з українським ПДВ.

Що відбувається з цінами на електромобілі

Загального зростання або падіння цін на нові електрокари наразі не прогнозується. На ринку можливі поодинокі знижки, однак вони не формують нового цінового тренду. За оцінкою Новицького, пропозиція електромобілів нині у 5–6 разів перевищує попит.

"Машин достатньо. Коли запаси будуть розпродані, імпорт відновиться за звичною формулою: попит народжує пропозицію. Тож купувати авто зараз цілком логічно, якщо рішення вже дозріло", — зазначає експерт.

Окрім податкових змін, на попит додатково вплинули кілька негативних, але тимчасових факторів:

аномальні морози, через які батареї втрачають ефективність, скорочується запас ходу та зростає споживання енергії на обігрів салону;

різке зростання тарифів на публічних зарядках — із 16–18 грн до 30–32 грн за кВт·год;

блекаути та обмежене електропостачання, які ускладнюють зарядку навіть удома.

"Усі ці чинники мають тимчасовий характер. Морози закінчаться, тарифи стабілізуються, а проблеми з електропостачанням не триватимуть вічно. Навесні ринок електрокарів повернеться до більш збалансованого стану", — підсумовує Остап Новицький.

