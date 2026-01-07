Китайські авто зайняли понад половину ринку нових машин в Україні: що стало драйвером і чого чекати у 2026 році

Китайські автомобілі у 2025 році різко посилили свої позиції на українському ринку нових авто. За підсумками року їх частка сягнула понад 50%, а ключовим драйвером зростання стали електромобілі, які масово імпортувалися з Китаю напередодні завершення податкових пільг. Про це в коментарі Delo.ua розповіли автоексперти.

Електромобілі розігнали авторинок України

Виконавчий директор асоціації "Укравтопром" Георгій Овсянников пояснює, що зростання продажів китайських авто напряму пов’язане із загальною електромобільною хвилею в Україні.

"Причиною збільшення продажів китайських авто є загальна тенденція до зростання попиту на електромобілі. Саме за рахунок електромобілів китайський автопром впевнено просувається на зовнішніх ринках, зокрема і в Україні", — зазначає Овсянников.

Додатковим стимулом стало завершення дії пільг з ПДВ на електромобілі, що змусило покупців пришвидшити рішення про купівлю до кінця року. У результаті, за даними "Укравтопрому", у 2025 році електромобілі зайняли понад 28% ринку нових легкових авто проти 14,5% у 2024 році.

Із 23 тисяч проданих нових електромобілів у 2025 році 21,7 тисячі були імпортовані саме з Китаю.

Чому китайські авто виявилися вигіднішими

За словами Георгія Овсянникова, популярність китайських електрокарів пояснюється поєднанням доступної ціни та сучасних технологій, які вони пропонують навіть у бюджетних моделях. Зокрема, китайський автовиробник BYD у 2025 році стала найбільшим у світі виробником електрокарів, посунувши американську компанію Tesla Ілона Маска

Директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting Олег Омельницький додає, що у грудні 2025 року частка авто з Китаю на українському ринку нових машин сягнула 51%.

Він наголошує, що вирішальну роль зіграли одразу кілька факторів: пільги на електромобілі в Україні, субсидії всередині Китаю та лояльна експортна політика.

"Субсидії на внутрішньому ринку Китаю зробили ціни на електромобілі одними з найнижчих у світі. А великі обсяги виробництва знизили собівартість", — пояснює експерт.

Окремо Омельницький звертає увагу на роль так званих "сірих" дилерів, які масово завозили в Украъну авто без сервісної інфраструктури, салонів і повного податкового навантаження, що ще більше знижувало кінцеву ціну для покупця.

Що буде з ринком у 2026 році

Експерти сходяться на думці, що повторення ажіотажу 2025 року чекати не варто. Георгій Овсянников прогнозує охолодження ринку через зростання цін:

"Такого ажіотажного попиту на електромобілі, як у 2025 році, у найближчому майбутньому ми навряд чи побачимо. Зростання цін охолодить ринок електромобілів", — уточнює він.

Водночас він наголошує, що китайські бренди й надалі домінуватимуть у сегменті нових електрокарів.

Олег Омельницький очікує частковий відкат частки китайських авто через скасування ПДВ-пільг та зміну політики в самому Китаї, але без різкого обвалу: "Китайські авто нікуди не зникнуть і будуть і надалі витискати європейських та японських конкурентів".

Нагадаємо, як змінився ринок уживаних авто в Україні у 2025 році.