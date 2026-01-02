- Категорія
Українці купили рекордну кількість нових автомобілів у грудні: найпопулярніші марки
У грудні 2025 року в Україні було реалізовано рекордну кількість нових легкових автомобілів – 12,4 тис. од. Це найвищий показник з березня 2014 року.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".
Аналітики пояснюють, що така ситуація на ринку виникла через завершення дії пільг з ПДВ на електромобілі, що призвело до ажіотажу з оформлення таких авто у грудні – останньому місяці дії пільги.
За даними "Укравтопрому", відносно листопада 2025 року ринок нових авто зріс на 50%, а у порівнянні з груднем 2024 року - у 2,2 раза.
Найпопулярнішою маркою місяця залишається китайська BYD.
Топ-10 марок грудня:
- BYD - 3164 од.;
- Volkswagen - 1298 од.;
- Toyota - 1117 од.;
- Skoda - 969 од.;
- Zeekr - 844 од.;
- Renault - 658 од.;
- Honda - 441 од.;
- Hyundai - 375 од.;
- BMW - 324 од.;
- Audi- 316 од.
Бестселером місяця став електрокросовер Volkswagen ID.Unyx.
Всього у минулому році в Україні було реалізовано 81,3 тис. нових легковиків, що на 17% більше ніж у 2024 році.
Нагадаємо, протягом листопада українці купили близько 8,3 тис. нових легкових автомобілів. Найпопулярнішою маркою місяця стала китайська BYD.
Бестселером місяця став кросовер Renault Duster.