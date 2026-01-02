Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,17

--0,18

EUR

49,55

--0,24

Готівковий курс:

USD

42,35

42,20

EUR

50,05

49,80

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Українці купили рекордну кількість нових автомобілів у грудні: найпопулярніші марки

BYD
Китайські авто підкорюють український ринок / Depositphotos

У грудні 2025 року в Україні було реалізовано рекордну кількість нових легкових автомобілів – 12,4 тис. од. Це найвищий показник з березня 2014 року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Аналітики пояснюють, що така ситуація на ринку виникла через завершення дії пільг з ПДВ на електромобілі, що призвело до ажіотажу з оформлення таких авто у грудні – останньому місяці дії пільги.

За даними "Укравтопрому", відносно листопада 2025 року ринок нових авто зріс на 50%, а у порівнянні з груднем 2024 року - у 2,2 раза.

Найпопулярнішою маркою місяця залишається китайська BYD.

Топ-10 марок грудня:

  1. BYD - 3164 од.; 
  2. Volkswagen - 1298 од.; 
  3. Toyota - 1117 од.; 
  4. Skoda - 969 од.; 
  5. Zeekr  - 844 од.;
  6. Renault - 658 од.;
  7. Honda - 441 од.;
  8. Hyundai - 375 од.;
  9. BMW - 324 од.;
  10. Audi- 316 од.

Бестселером місяця став електрокросовер Volkswagen ID.Unyx.

Всього у минулому році в Україні було реалізовано 81,3 тис. нових легковиків, що на 17% більше ніж у 2024 році.

Нагадаємо, протягом листопада українці купили близько 8,3 тис. нових легкових автомобілів. Найпопулярнішою маркою місяця стала китайська BYD.

Бестселером місяця став кросовер Renault Duster.

Автор:
Світлана Манько