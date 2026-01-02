Українці купили рекордну кількість нових автомобілів у грудні: найпопулярніші марки

У грудні 2025 року в Україні було реалізовано рекордну кількість нових легкових автомобілів – 12,4 тис. од. Це найвищий показник з березня 2014 року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Аналітики пояснюють, що така ситуація на ринку виникла через завершення дії пільг з ПДВ на електромобілі, що призвело до ажіотажу з оформлення таких авто у грудні – останньому місяці дії пільги.

За даними "Укравтопрому", відносно листопада 2025 року ринок нових авто зріс на 50%, а у порівнянні з груднем 2024 року - у 2,2 раза.

Найпопулярнішою маркою місяця залишається китайська BYD.

Топ-10 марок грудня:

BYD - 3164 од.; Volkswagen - 1298 од.; Toyota - 1117 од.; Skoda - 969 од.; Zeekr - 844 од.; Renault - 658 од.; Honda - 441 од.; Hyundai - 375 од.; BMW - 324 од.; Audi- 316 од.

Бестселером місяця став електрокросовер Volkswagen ID.Unyx.

Всього у минулому році в Україні було реалізовано 81,3 тис. нових легковиків, що на 17% більше ніж у 2024 році.

Нагадаємо, протягом листопада українці купили близько 8,3 тис. нових легкових автомобілів. Найпопулярнішою маркою місяця стала китайська BYD.

Бестселером місяця став кросовер Renault Duster.