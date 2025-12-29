Запланована подія 2

Найпопулярнішим брендом на ринку нових легкових авто в ЄС став Volkswagen

Volkswagen Golf
Volkswagen Golf / Infocar

У країнах Європейського Союзу з січня по листопад було зареєстровано 9 860 092 нових легковиків. Серед цих авто найбільшим попитом користувались моделі бренду Volkswagen, яких за 11 місяців було реалізовано у кількості понад 1,1 млн од.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що відносно аналогічного періоду минулого року Volkswagen покращив свої продажі в ЄС на 4,7%.

У лідерську трійку також потрапили марки Toyota та Skoda.

Топ-10 брендів на ринку нових легковиків ЄС:

  1. Volkswagen – 1 120 050 од. (+4,7%);
  2. Toyota – 676 625 од. (-6,5%);
  3. Skoda – 664 142 од. (+10%);
  4. Renault – 604 236 од. (+6,9%);
  5. BMW – 586959 од. (+4%);
  6.  Mercedes-Benz – 510 810 од. (+1,4%); 
  7. Dacia – 510 322 од. (+5,2%);
  8. Peugeot – 509 407 од. (-2,8%);
  9. Audi – 476 204 од. (-0,1%);
  10. Hyundai – 382 582 од. (-1,6%).

Зауважимо, світове виробництво автотранспорту за дев’ять місяців 2025 року перевищило 68,7 млн одиниць, що на 4% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

