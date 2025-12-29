- Категорія
Найпопулярнішим брендом на ринку нових легкових авто в ЄС став Volkswagen
У країнах Європейського Союзу з січня по листопад було зареєстровано 9 860 092 нових легковиків. Серед цих авто найбільшим попитом користувались моделі бренду Volkswagen, яких за 11 місяців було реалізовано у кількості понад 1,1 млн од.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".
Зазначається, що відносно аналогічного періоду минулого року Volkswagen покращив свої продажі в ЄС на 4,7%.
У лідерську трійку також потрапили марки Toyota та Skoda.
Топ-10 брендів на ринку нових легковиків ЄС:
- Volkswagen – 1 120 050 од. (+4,7%);
- Toyota – 676 625 од. (-6,5%);
- Skoda – 664 142 од. (+10%);
- Renault – 604 236 од. (+6,9%);
- BMW – 586959 од. (+4%);
- Mercedes-Benz – 510 810 од. (+1,4%);
- Dacia – 510 322 од. (+5,2%);
- Peugeot – 509 407 од. (-2,8%);
- Audi – 476 204 од. (-0,1%);
- Hyundai – 382 582 од. (-1,6%).
Зауважимо, світове виробництво автотранспорту за дев’ять місяців 2025 року перевищило 68,7 млн одиниць, що на 4% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.