Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,93

--0,22

EUR

49,43

--0,26

Наличный курс:

USD

42,25

42,13

EUR

49,97

49,75

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Самым популярным брендом на рынке новых легковых автомобилей в ЕС стал Volkswagen

Volkswagen Golf
Volkswagen Golf / Infocar

В странах Европейского Союза с января по ноябрь было зарегистрировано 9 860 092 новых легковушек. Среди этих авто наибольшим спросом пользовались модели бренда Volkswagen, которые за 11 месяцев были реализованы в количестве более 1,1 млн ед.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Отмечается, что по отношению к аналогичному периоду прошлого года Volkswagen улучшил свои продажи в ЕС на 4,7%.

В лидерскую тройку также попали марки Toyota и Skoda.

Топ-10 брендов на рынке новых легковушек ЕС:

  1. Volkswagen – 1 120 050 ед. (+4,7%);
  2. Toyota – 676 625 ед. (-6,5%);
  3. Skoda – 664 142 ед. (+10%);
  4. Renault – 604 236 ед. (+6,9%);
  5. BMW – 586959 ед. (+4%);
  6. Mercedes-Benz – 510 810 ед. (+1,4%);
  7. Dacia – 510 322 ед. (+5,2%);
  8. Peugeot – 509 407 ед. (-2,8%);
  9. Audi – 476 204 ед. (-0,1%);
  10. Hyundai – 382 582 ед. (-1,6%).

Отметим, мировое производство автотранспорта за девять месяцев 2025 года превысило 68,7 млн. единиц, что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Автор:
Светлана Манько