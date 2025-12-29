Самым популярным брендом на рынке новых легковых автомобилей в ЕС стал Volkswagen

В странах Европейского Союза с января по ноябрь было зарегистрировано 9 860 092 новых легковушек. Среди этих авто наибольшим спросом пользовались модели бренда Volkswagen, которые за 11 месяцев были реализованы в количестве более 1,1 млн ед.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Отмечается, что по отношению к аналогичному периоду прошлого года Volkswagen улучшил свои продажи в ЕС на 4,7%.

В лидерскую тройку также попали марки Toyota и Skoda.

Топ-10 брендов на рынке новых легковушек ЕС:

Volkswagen – 1 120 050 ед. (+4,7%); Toyota – 676 625 ед. (-6,5%); Skoda – 664 142 ед. (+10%); Renault – 604 236 ед. (+6,9%); BMW – 586959 ед. (+4%); Mercedes-Benz – 510 810 ед. (+1,4%); Dacia – 510 322 ед. (+5,2%); Peugeot – 509 407 ед. (-2,8%); Audi – 476 204 ед. (-0,1%); Hyundai – 382 582 ед. (-1,6%).

Отметим, мировое производство автотранспорта за девять месяцев 2025 года превысило 68,7 млн. единиц, что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.