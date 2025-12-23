Мировое автопроизводство выросло на 4% за девять месяцев 2025 года

Мировое производство автотранспорта за девять месяцев 2025 года превысило 68,7 млн. единиц, что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба Укравтопрома.

Мировое автопроизводство

Наибольшую долю мирового автопроизводства за отчетный период традиционно сформировали легковые автомобили - их выпуск составил 50,2 млн единиц, что на 6% больше, чем в прошлом.

Производство легких коммерческих автомобилей составило 15,5 млн. единиц и сократилось на 1%. В то же время, выпуск крупных грузовых авто вырос на 3% - до 2,8 млн единиц, а производство автобусов увеличилось на 12% и достигло 231,5 тыс. единиц.

Лидером мирового автопроизводства остается Китай, где с января по сентябрь было произведено 24,33 млн единиц автотранспорта, что на 13% больше в годовом исчислении. Второе место заняли США с показателем 7,78 млн. единиц, несмотря на падение производства на 4%. Третью позицию заняла Япония – 6,22 млн единиц, что на 4% больше, чем годом ранее.

В пятерку крупнейших автопроизводителей мира также вошли Индия с результатом 4,8 млн единиц (+5%) и Германия – 3,15 млн единиц (+2%).

Добавим, в течение октября 2025 года в стране было реализовано 1203 новых грузовых и специализированных авто. Продажи новых коммерческих автомобилей выросли на 11% по сравнению с октябрем прошлого года. По отношению к сентябрю 2025 года продажи грузовиков и спецтехники увеличились на 8%.