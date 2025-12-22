Электрокары и гибриды: где в Украине зарегистрировано больше всего экологичных авто

Украинцы массово пересаживаются на экологический транспорт. Электрокары и гибриды (авто, совмещающие двигатель внутреннего сгорания (ДВС) и электродвигатель) стали настоящим трендом 2025 года, вытесняя традиционные бензиновые модели. Больше всего таких автомобилей зарегистрировано в столице: гибридов – 6800, а "чистых" электрокаров – 6500 единиц.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД Украины.

По состоянию на начало 2025 года на украинских дорогах насчитывается более 38 000 электромобилей и около 19 700 гибридов. Это не просто цифры — свидетельство того, что водители выбирают современные технологии и экономию.

Рейтинг регионов: кто впереди?

Киев

Столица выбирает гибриды Киев держит статус абсолютного лидера по количеству "зеленого" транспорта. Интересно, что именно здесь гибриды популярнее чистых электрокаров: почти 6 800 против 6 500 единиц. Это объясняется развитой инфраструктурой и готовностью киевлян к технологическим новинкам.

Западный регион

Настоящий "электро-хаб" – Львовская, Ивано-Франковская и другие области запада Украины занимают почетное второе место. Здесь наблюдается настоящий бум именно на электромобиле – их зарегистрировано более 13 500 единиц, тогда как гибридов всего около 4 700 единиц.

Центр и Восток

Стабильный рост центральные области (Винницкая, Полтавская и другие) демонстрируют уверенный интерес к экотранспорту с показателем 6 700 электрокаров. Восточный регион (Днепропетровщина, Харьковщина) не отстает - более 6 000 единиц "чистого" транспорта уже на дорогах.

Север и Юг

Потенциал для развития северные области (Киевщина, Сумщина, Черниговщина) имеют в своем активе более 3 000 электромобилей. Для южных регионов Украины (Одесщина, Николаевщина и другие) цифра составляет 4 400 единиц. Несмотря на то, что эти показатели несколько меньше лидеров, динамика роста здесь остается стабильной.

Как отмечают аналитики Главного сервисного центра, это подтверждает, что спрос на экологический транспорт ежегодно растет: "Украинцы активно переходят на современные технологии и каждый регион вносит свой вклад в создание более чистого и экологического будущего".

Напомним, ноябрь 2025 года стал рекордным для рынка новых электромобилей в Украине. Впервые за всю историю наблюдений месячные продажи превысили отметку в 3000 автомобилей.