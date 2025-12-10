Украинцы купили более 3000 новых электромобилей в месяц: рынок бьет рекорды

Ноябрь 2025 стал рекордным для рынка новых электромобилей в Украине. Впервые за всю историю наблюдений месячные продажи превысили отметку в 3000 автомобилей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитиков Института исследований авторынка.

По сравнению с октябрем рынок вырос почти на 30%, а в годовом исчислении – на 252%. Ключевым драйвером роста стал ожидаемый возврат НДС с 1 января, что стимулировало покупателей успеть приобрести авто по более низким ценам.

Фактически украинский рынок новых электрокаров превратился в площадку для китайского автопрома: 96% всех зарегистрированных электромобилей имеют китайское происхождение. Даже модели под европейскими и японскими брендами, в частности, Volkswagen и Honda, в большинстве случаев произведены в КНР.

Бесспорным лидером стал бренд BYD, контролирующий почти половину рынка. Вторую позицию занимает Volkswagen, удерживаясь в топе благодаря китайской линейке ID. Тройку лидеров замыкает премиальный бренд Zeekr, опережающий традиционных японских производителей.

В топ продаж также уверенно вошли новые технологические бренды Xiaomi и Denza. При этом классические европейские премиальные марки Audi, Mercedes-Benz и BMW постепенно теряют позиции в сегменте новых электрокаров.

В модельном рейтинге произошли существенные изменения. Новым лидером стал BYD Leopard 3, на втором месте – Volkswagen ID. Unyx, третье место занимает BYD Song Plus. Далее следуют Zeekr 7X, BYD Sea Lion 06 и 07, а также модели серии Honda e:N, которые также производятся в Китае.

Аналитики отмечают, что нынешние темпы роста могут носить временный характер. По его словам, независимые трейдеры фактически исполнили роль официальных импортеров, насытив рынок китайскими электромобилями, однако уже в 2026 году структура рынка может существенно измениться из-за возврата НДС и возможных ограничений экспорта со стороны Китая.

Напомним, 6 ноября Кабинет министров в доработанном проекте бюджета на 2026 год не поддержал продление льготы на ввоз электромобилей, несмотря на то, что 22 октября во время рассмотрения проекта госбюджета в первом чтении в Верховной Раде поддержали правку №1061, которая предусматривала продление еще на один год.