Українці купили понад 3000 нових електромобілів за місяць: ринок б’є рекорди

Листопад 2025 року став рекордним для ринку нових електромобілів в Україні. Вперше за всю історію спостережень місячні продажі перевищили позначку у 3000 автомобілів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітиків Інституту досліджень авторинку.

Порівняно з жовтнем ринок зріс майже на 30%, а у річному вимірі – на 252%. Ключовим драйвером зростання стало очікуване повернення ПДВ з 1 січня, що стимулювало покупців встигнути придбати авто за нижчими цінами.

Фактично український ринок нових електрокарів перетворився на майданчик для китайського автопрому: 96% усіх зареєстрованих електромобілів мають китайське походження. Навіть моделі під європейськими та японськими брендами, зокрема Volkswagen та Honda, у більшості випадків вироблені в КНР.

Беззаперечним лідером став бренд BYD, який контролює майже половину ринку. Другу позицію займає Volkswagen, утримуючись у топі завдяки китайській лінійці ID. Трійку лідерів замикає преміальний бренд Zeekr, який випереджає традиційних японських виробників.

У топ продажів також упевнено увійшли нові технологічні бренди Xiaomi та Denza. При цьому класичні європейські преміальні марки – Audi, Mercedes-Benz і BMW – поступово втрачають позиції у сегменті нових електрокарів.

У модельному рейтингу відбулися суттєві зміни. Новим лідером став BYD Leopard 3, на другому місці – Volkswagen ID. Unyx, третю позицію займає BYD Song Plus. Далі йдуть Zeekr 7X, BYD Sea Lion 06 та 07, а також моделі серії Honda e:N, які також виробляються у Китаї.

Аналітики зазначають, що нинішні темпи зростання можуть мати тимчасовий характер. За його словами, незалежні трейдери фактично виконали роль офіційних імпортерів, наситивши ринок китайськими електромобілями, однак уже у 2026 році структура ринку може суттєво змінитися через повернення ПДВ та можливі обмеження експорту з боку Китаю.

Нагадаємо, 6 листопада Кабінет міністрів у доопрацьованому проєкті бюджету на 2026 рік не підтримав продовження пільги на ввезення електромобілів попри те, що 22 жовтня під час розгляду проєкту держбюджету у першому читанні у Верховній Раді підтримали правку №1061, яка передбачала продовження пільг на електрокари ще на один рік.