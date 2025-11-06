Україна втратила 36 млрд грн через податкові пільги на електромобілі

Пільги на імпорт електромобілів обійшлися державному бюджету у 36 млрд грн із 2022 року, при цьому головним постачальником електрокарів до України залишається Китай.

Про це інформує Delo.ua з посиланням повідомлення Державної митної служби України.

Звільнення від ПДВ при ввезенні електромобілів діє до 1 січня 2026 року і поширюється як на бюджетні, так і на преміальні моделі, без обмежень за ціною чи кількістю.

За даними митної статистики, з 2022 року загальна сума звільнених від оподаткування операцій із ввезення електромобілів сягнула 36 млрд грн. Лише за 10 місяців 2025 року цей показник становив 14,5 млрд грн, що свідчить про зростання імпорту електрокарів.

У 2024 році сума пільг становила 10,6 млрд грн, у 2023 — 8,1 млрд грн, а в 2022 році — 2,8 млрд грн.

Середня вартість одного електромобіля, який ввозиться в Україну, становить близько 21 тис. доларів. Найбільшим попитом користуються марки BYD, Volkswagen та Zeekr. Водночас серед імпортованих авто зустрічаються й люксові моделі — зокрема, три Rolls-Royce Spectre, загальна вартість яких сягнула 56,4 млн грн, а пільги при ввезенні — 11,2 млн грн.

Основною країною-виробником ввезених електрокарів є Китай, частка якого за 10 місяців 2025 року склала 25 млрд грн у вартості імпорту. Далі йдуть США (14,8 млрд грн) та Німеччина (11,7 млрд грн).

У ДМС зазначають, що традиційно податок на додану вартість є ключовим бюджетоутворюючим джерелом, з якого фінансуються критично важливі видатки держави. Зокрема, за рахунок надходжень від ПДВ забезпечується фінансування сектору безпеки та оборони, реалізація соціальних програм, підтримка медичної системи та освітніх ініціатив.

Нагадаємо, сьогодні вранці Кабінет міністрів у доопрацьованому проєкті бюджету на 2026 рік не підтримав продовження пільги на ввезення електромобілів попри те, що 22 жовтня під час розгляду проєкту держбюджету у першому читанні у Верховній Раді підтримали правку №1061, яка передбачала продовження пільг на електрокари ще на один рік.