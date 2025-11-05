Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Третина продажів нових авто в Україні припадає на електромобілі

електромобіль
Кожне третє продане в Україні нове авто - електромобіль

У жовтні автомобілі з традиційними двигунами охопили 48% ринку нових легковиків. Торік цей показник становив понад 62%. Електромобілям належить 31% жовтневих продажів нових авто.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Моторні вподобання жовтня

Аналітики зазначають, що найпопулярнішими в Україні стали повністю електричні моделі, їм належить 31% жовтневих продажів нових авто. У жовтні минулого року було 16,6%.

На другому місці авто з бензиновими двигунами, частка яких зменшилась з 36,1% до 29,6%.

Гібриди охопили 20,6% ринку, проти 20,7% у жовтні 2024 року.

Натомість частка дизельних авто за рік зменшилась з 26,3% до 18,6%.

На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.

Найпопулярніші моделі

За даними "Укравтопрому", лідерські позиції за сегментами посіли:

  • Електро – Volkswagen ID.Unyx;
  •  Бензинові авто – Hyundai Tucson;
  • Гібридні –Toyota RAV-4;
  • Дизельні – Renault  Duster;
  • Авто з ГБО – Hyundai Tucson.

Нагадаємо, у  жовтні українці придбали рекордну за останні 13 місяців кількість нових легкових авто - 7,8 тис. од. Найпопулярнішим на українському ринку став китайський бренд BYD.

У жовтні 2025 року найпопулярнішим новим легковиком в Україні  став електрокросовер Volkswagen ID.Unyx — українці купили 441 таких авто.

Автор:
Світлана Манько