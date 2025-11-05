Третина продажів нових авто в Україні припадає на електромобілі

У жовтні автомобілі з традиційними двигунами охопили 48% ринку нових легковиків. Торік цей показник становив понад 62%. Електромобілям належить 31% жовтневих продажів нових авто.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Моторні вподобання жовтня

Аналітики зазначають, що найпопулярнішими в Україні стали повністю електричні моделі, їм належить 31% жовтневих продажів нових авто. У жовтні минулого року було 16,6%.

На другому місці авто з бензиновими двигунами, частка яких зменшилась з 36,1% до 29,6%.

Гібриди охопили 20,6% ринку, проти 20,7% у жовтні 2024 року.

Натомість частка дизельних авто за рік зменшилась з 26,3% до 18,6%.

На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.

Найпопулярніші моделі

За даними "Укравтопрому", лідерські позиції за сегментами посіли:

Електро – Volkswagen ID.Unyx;

Бензинові авто – Hyundai Tucson;

Гібридні –Toyota RAV-4;

Дизельні – Renault Duster;

Авто з ГБО – Hyundai Tucson.

Нагадаємо, у жовтні українці придбали рекордну за останні 13 місяців кількість нових легкових авто - 7,8 тис. од. Найпопулярнішим на українському ринку став китайський бренд BYD.

У жовтні 2025 року найпопулярнішим новим легковиком в Україні став електрокросовер Volkswagen ID.Unyx — українці купили 441 таких авто.