Третина продажів нових авто в Україні припадає на електромобілі
У жовтні автомобілі з традиційними двигунами охопили 48% ринку нових легковиків. Торік цей показник становив понад 62%. Електромобілям належить 31% жовтневих продажів нових авто.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".
Моторні вподобання жовтня
Аналітики зазначають, що найпопулярнішими в Україні стали повністю електричні моделі, їм належить 31% жовтневих продажів нових авто. У жовтні минулого року було 16,6%.
На другому місці авто з бензиновими двигунами, частка яких зменшилась з 36,1% до 29,6%.
Гібриди охопили 20,6% ринку, проти 20,7% у жовтні 2024 року.
Натомість частка дизельних авто за рік зменшилась з 26,3% до 18,6%.
На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.
Найпопулярніші моделі
За даними "Укравтопрому", лідерські позиції за сегментами посіли:
- Електро – Volkswagen ID.Unyx;
- Бензинові авто – Hyundai Tucson;
- Гібридні –Toyota RAV-4;
- Дизельні – Renault Duster;
- Авто з ГБО – Hyundai Tucson.
Нагадаємо, у жовтні українці придбали рекордну за останні 13 місяців кількість нових легкових авто - 7,8 тис. од. Найпопулярнішим на українському ринку став китайський бренд BYD.
У жовтні 2025 року найпопулярнішим новим легковиком в Україні став електрокросовер Volkswagen ID.Unyx — українці купили 441 таких авто.