Треть продаж новых авто в Украине приходится на электромобили

В октябре автомобили с традиционными двигателями охватили 48% рынка новых легковых автомобилей. В прошлом году этот показатель составил более 62%. Электромобилям принадлежит 31% октябрьских продаж новых авто.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Моторные предпочтения октября

Аналитики отмечают, что самыми популярными в Украине стали полностью электрические модели, им принадлежит 31% продаж новых автомобилей. В октябре прошлого года было 16,6%.

На втором месте авто с бензиновыми двигателями, доля которых снизилась с 36,1% до 29,6%.

Гибриды охватили 20,6% рынка против 20,7% в октябре 2024 года.

Зато доля дизельных авто за год уменьшилась с 26,3% до 18,6%.

На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж новых автомобилей.

Самые популярные модели

По данным "Укравтопрома", лидерские позиции по сегментам заняли:

Электро – Volkswagen ID.Unyx;

Бензиновые авто – Hyundai Tucson;

Гибридные – Toyota RAV-4;

Дизельные – Renault Duster;

Автомобили с ГБО – Hyundai Tucson.

Напомним, в октябре украинцы приобрели рекордное за последние 13 месяцев количество новых легковых автомобилей - 7,8 тыс. ед. Самым популярным на украинском рынке стал китайский бренд BYD.

В октябре 2025 года самой популярной новой легковушкой в Украине стал электрокроссовер Volkswagen ID.Unyx — украинцы купили 441 таких авто.