Самым популярным стал китайский BYD: украинцы приобрели рекордное количество автомобилей в октябре

В октябре украинцы приобрели рекордное за последние 13 месяцев количество новых легковых автомобилей — 7,8 тыс. ед. Самым популярным на украинском рынке стал китайский бренд BYD.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Отмечается, что количество приобретенных новых авто в октябре на треть больше, чем в 2024 году и на 14% больше по отношению к сентябрю 2025 года.

Лидерство на рынке получил китайский бренд BYD, который в 6,5 раза превысил свой прошлогодний результат.

Ближайшие конкуренты – Toyota и Volkswagen.

ТОП-10 марок октября:

BYD - 1199 ед. (+552%); Toyota – 978 ед. (+44%); Volkswagen – 856 ед. (136%); Skoda – 626 ед. (+55%); Renault – 494 ед. (-37%); Hyundai – 357 ед. (+85%); BMW – 302 ед. (-24%); Audi – 262 ед. (+38%); Zeekr – 259 ед. (+131%); Nissan – 196 ед. (+1%).

Бестселлером луны стал электромобиль Volkswagen ID.Unyx.

По данным аналитиков, всего с начала года в Украине было реализовано 60,7 тыс. новых легковушек, что на 3% больше, чем в прошлом году.

Рынок автомобилей в Украине.

В сентябре 2025 года украинский рынок новых легковых автомобилей продемонстрировал рекорд за последние 12 месяцев. В течение месяца было приобретено свыше 6,8 тысяч новых авто.

Это на 20% больше, чем в сентябре 2024 года, и на 1% больше, чем в августе 2025 года.

В сентябре 2025 года наиболее популярной новой легковушкой в Украине впервые стал электрокроссовер Volkswagen ID.Unyx — украинцы приобрели 432 таких авто.