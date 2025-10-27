Запланована подія 2

Серый лидирует: самые популярные цвета новых авто в Украине

авто
Чаще серыми регистрировали кроссоверы BYD Song Plus. / Depositphotos

Серый цвет снова стал самым популярным среди новых легковых автомобилей в Украине. По итогам первых девяти месяцев года именно в этом оттенке было реализовано больше новых авто — 34% от общего объема продаж.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Чаще серыми регистрировали кроссоверы BYD Song Plus.

На втором месте по популярности – белый цвет. Он пришелся по вкусу 30% покупателей новых авто. Среди белых машин больше зарегистрирован Renault Duster.

Третью строчку рейтинга занял черный цвет — его выбрали 17% владельцев новых автомобилей. Лидером в черном стал Toyota Land Cruiser Prado.

Синие автомобили привлекли около 6% покупателей новых авто. Чаще всего в этом цвете украинцы выбирали Audi Q4.

Замыкает пятерку самых популярных зеленый цвет – чуть менее 6% рынка. Среди зеленых авто первое место снова занял Renault Duster.

В сентябре 2025 года украинский рынок новых легковых автомобилей продемонстрировал рекорд за последние 12 месяцев. В течение месяца было приобретено более 6,8 тысяч новых авто.

Автор:
Татьяна Гойденко